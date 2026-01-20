قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
رياضة

وسيم أحمد ينفي طلب هيثم حسن أموالًا لتمثيل منتخب مصر .. ويكشف تفاصيل سوء الفهم

هيثم حسن
هيثم حسن
حمزة شعيب

نفى وسيم أحمد، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري، ما تردد بشأن طلب هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، الحصول على مقابل مادي نظير تمثيل منتخب مصر، مؤكدًا أن ما أُثير في هذا الشأن ناتج عن سوء فهم كبير ولا يمت للحقيقة بصلة.

وقال وسيم أحمد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه بصفته عضوًا بلجنة المحترفين والمسؤول عن ملف التواصل مع هيثم حسن منذ عام 2019، يؤكد أن اللاعب لم يطلب في أي وقت، سواء بنفسه أو عبر والده أو وكيله، أي مقابل مادي أو منفعة خاصة مقابل الانضمام لمنتخبات مصر.

وأضاف:«أشهد الله على ما أقول، لم يحدث ولو مرة واحدة أن طلب هيثم حسن أي أموال للانضمام للمنتخب، وهذا كلام أُحاسب عليه أمام الله».

وأوضح عضو اللجنة الفنية أن التصريحات التي صدرت من الكابتن ضياء السيد، وكذلك من قبل وائل جمعة، جاءت نتيجة سوء فهم من جانب الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مشددًا على أن اللاعب لا علاقة له بهذا الأمر.

وأشار وسيم أحمد إلى أنه كان حاضرًا في جميع المحادثات التي جرت مع اللاعب ووالده منذ عام 2019، باستثناء مكالمة واحدة فقط، وهي المكالمة التي تمت بين جهاز كيروش ووالد اللاعب، والتي أُسيء فهمها على أنها طلب مقابل مادي.

وأكد أن جميع المسؤولين الذين تواصلوا مع اللاعب، ومن بينهم حسام البدري، والدكتور إيهاب الكومي، ومحمد غرابة، ومحمد أبو حسين، وأحمد إيهاب، لم يواجهوا أي طلبات مالية من جانب اللاعب أو أسرته.

وتساءل وسيم أحمد:
«هل يُعقل أن كل هؤلاء لم يُطلب منهم أي مقابل، ويُطلب فقط من كيروش ووائل جمعة؟».

وكشف عضو اللجنة الفنية تفاصيل سوء الفهم، موضحًا أن والد اللاعب كان يستفسر عن «المشروع الفني» المقدم لنجله داخل المنتخب، وهو ما يتعلق بدور اللاعب، مركزه، فرص مشاركته، ورؤية الجهاز الفني له، إلا أن هذا الاستفسار فُهم بشكل خاطئ على أنه طلب مقابل مادي، ما أدى إلى إنهاء المكالمة سريعًا.

واختتم وسيم أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه التصريحات تسيء للاعب وتضر بملف مزدوجي الجنسية، مشددًا على أن التعامل مع هؤلاء اللاعبين يختلف، نظرًا لامتلاكهم أكثر من خيار دولي، وأن اختيارهم يتم بناءً على المشروع الفني وليس المساومة المادية.

هيثم حسن وسيم احمد منتخب مصر

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

اعراض الدوالى

أعراض الدوالى في القدمين ومتى يجب زيارة الطبيب

حفل خطوبة المحامي سيد عيش

رؤى وعبد الرحمن بهاء يحتفلان بالخطوبة وسط الأهل والأصدقاء | صور

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع.. مشروبات تفسد العلاقة الحميمية

بالصور

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

