عمرو زكي يهاجم ميدو بسبب تصريحات السحر والتشكيك في إنجازات منتخب مصر

دخل عمرو زكي، نجم منتخب مصر السابق، في هجوم حاد على أحمد حسام «ميدو»، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن التشكيك في إنجازات منتخب مصر خلال فترة المدير الفني حسن شحاتة، وحديثه عن أمور وصفها زكي بغير المنطقية



وأوضح زكي في تصريحاته عبر برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، رفضه القاطع لما تم تداوله، مؤكدًا أنه لو كانت الأمور كما ذكر ميدو من تغيير في الأحذية والتيشيرتات، لما تحقق أي من إنجازات شحاتة أو فاز المنتخب بالبطولات.

وأضاف زكي: «أنا لم أشهد شيئًا من هذا، وكل ما رأيته هو لاعبون يؤدون صلاة الفجر ويحرصون على فعل الخير»، مؤكدًا أن الحديث عن السحر لا يمت للحقيقة بصلة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، قرر إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بمنع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو، لحين انتهاء التحقيق معه، لما صدر عنه من تصريحات تحمل إساءة وتشكيكا فى الإنجازات الرياضية التى حققها المنتخب الوطنى المصرى خلال الفترة من 2006 حتى 2010.