رياضة

محمود البنا: أرفض الصلح مع «ميدو» .. وهناك قضية جديدة ضده

ميدو
ميدو
محمد سمير

أكد محمود البنا، الحكم الدولي السابق، حقيقة الإجراءات القانونية ضد أحمد حسام «ميدو»، موضحًا موقفه النهائي من الصلح مع اللاعب.

وقال “البنا”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc": «المحكمة الابتدائية أدانت ميدو وقضت بحبسه شهرًا، وفي الاستئناف تم تغريمه 20 ألف جنيه ولم يحصل على البراءة».

وأضاف “البنا” أن بعض الوسطاء حاولوا التوصل معه لاتفاق صلح مع ميدو، مثل سيف زاهر وأبو المعاطي زكي، لكنه رفض ذلك. وأوضح السبب قائلًا: «رفضت الصلح لأن ميدو تهكّم عليّ وخاض في ذمتي، وفي النهاية يقول إنه لم يقصد».

وأشار “البنا” إلى أن ميدو سبق أن هاجم لاعبين آخرين مثل محمد معروف ومحمد صباحي، لكنهما فضلا عدم الرد والتركيز في الملعب.

وأكد “البنا”، على وجود درجة تقاضي أخرى، وأنه يرفض تمامًا الصلح مع ميدو، مضيفًا: «سأقوم برفع قضية للمطالبة بتعويض الحق المدني».

وأتم "البنا" تصريحاته قائلا: «اتعرض عليا التحكيم في أحد الدول العربية، وتلقيت عرض بتولي رئاسة لجنة الحكام في دولية عربية، ولكن الموضوع لم يتم وأنا جاهز للعودة للتحكيم مرة أخرى، في حالة عودتي للقائمة الدولية واستعادة حقي».

ميدو محمود البنا الإجراءات القانونية ضد أحمد حسام «ميدو» أحمد حسام «ميدو» المحكمة الابتدائية

