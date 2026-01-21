ناقد رياضي يصدم جمهور الزمالك: النادي لن يقوم بفك القيد في يناير | فيديو

وجّه محمد جمال، الناقد الرياضي، صدمة لجمهور نادي الزمالك تتعلق بمسألة فك القيد المفروض على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، مؤكدًا أن النادي في وضع مالي صعب.

وقال محمد جمال، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نادي الزمالك في موقف صعب جدًا، فالنادي موقوف عن القيد وسيقوم ببيع اللاعبين من أجل حل المشكلات المالية للفريق».

وأكد “جمال” أن الزمالك لن يقوم بفك القيد في يناير الجاري في ظل الأوضاع الراهنة للنادي، لافتًا إلى أن هناك نية واضحة من معتمد جمال لتصعيد ناشئين لصفوف الفريق لسد النواقص في قائمة الفريق.

وأشار “جمال” إلى أن هناك خلافًا بين مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، وهو خلاف واضح للجميع وظهر أيضًا من منشور أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، عن صفقة ناصر ماهر.