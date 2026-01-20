أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان الإيطالي أمام ضيفه أرسنال الإنجليزي، المقامة على ملعب “جوزيبي مياتزا”، بتقدم الفريق اللندني بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ أرسنال اللقاء بقوة، حيث افتتح البرازيلي غابرييل جيسوس التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة، قبل أن ينجح إنتر ميلان في إدراك التعادل عن طريق سوتشيتش في الدقيقة 18، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وعاد جيسوس ليمنح التقدم مجددًا لأرسنال، بعدما أحرز هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثاني في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وجاء تشكيل إنتر ميلان في المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: أكانجي، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: باريلا، زيلينيسكي، ديماركو، سوتشيتش

خط الهجوم: لويس هنريكي، ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز

في المقابل، دخل أرسنال اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، موسكيرا، لويس-سكيلي

خط الوسط: ميرينو، زوبيميندي، إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، غابرييل جيسوس

وضمت قائمة بدلاء أرسنال كلًا من: أريزابالاجا، سيتفورد، بن وايت، جابرييل، نورجارد، ديكلان رايس، نوانيري، مارتن أوديجارد، مارتينيلي، مادويكي، جيوكيريس، كاي هافيرتز.

ويخوض الفريقان المباراة بطموحات كبيرة، إذ يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بعد فوزه الأخير على أودينيزي بهدف دون مقابل، بينما يتربع أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، ويطمح لتحقيق فوزه السابع على التوالي في البطولات الأوروبية، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ النادي، بعد انطلاقة قوية حقق خلالها ستة انتصارات متتالية.

وعلى مستوى ترتيب دوري أبطال أوروبا، يتصدر أرسنال جدول مرحلة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من ستة انتصارات متتالية، في حين يحتل إنتر ميلان المركز السادس برصيد 12 نقطة.