إعلامي: استقبال تاريخي لبعثة السنغال .. صور

شارك الإعلامي مينا ماهر لقطات من إستقبال بعثة منتخب السنغال.

إستقبال بعثة منتخب السنغال

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"استقبال تاريخي لبعثة السنغال ".

اُستقبل منتخب السنغال الفائز مؤخرا بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالمغرب استقبال الأبطال في موكب جماهيري بشوارع العاصمة دكار اليوم الثلاثاء.

سار المنتخب السنغالي في شوارع دكار بحافلة مكشوفة تسير ببطء وسط أعداد كبيرة من الجماهير التي ارتدت قميص منتخب بلادها، واحتفلت بأبواق الفوفوزيلا وأبواق السيارات والهتافات.

ووقف لاعبو السنغال على سطح حافلة مكونة من طابقين، وتناوبوا رفع الكأس والعلم السنغالي، وهم يصفقون ويتبادلون التحية مع الجماهير.

كما تسلق المشجعون لوحات الإعلانات وأسطح السيارات لإلقاء نظرة على الأبطال، واستغلال أي مكان متاح لمشاهدة أسود التيرانجا.

وكان المنتخب السنغالي وصل إلى مطار دكار فجر الثلاثاء، وكان في استقبالهم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي أشاد بهم.

وقال الرئيس السنغالي "لقد قدم اللاعبون أداء بطوليا رائعا، وكانوا نموذجا يحتذى به داخل الملعب وخارجه، إنهم مصدر فخر لنا".

وانتزع منتخب السنغال الكأس بفوز مثير على المغرب بنتيجة 1 / صفر في المباراة النهائية التي امتدت لشوطين إضافيين في العاصمة الرباط.