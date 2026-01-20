ناصر ماهر ينتظم في التدريبات مع بيراميدز بداية من يوم الخميس

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن اللاعب ناصر ماهر نجم الزمالك السابق.

ناصر ماهر

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسميا ناصر ماهر في بيراميدز مقابل ٦٥ مليون جنيه و تنازل بيراميدز عن ١٠ مليون من صفقة بيع عمر و دونجا للزمالك و تنازل ناصر عن جزء من مستحقاته المتأخرة لتبلغ الصفقة ٨٠ مليون جنيه و ينتظم في تدريبات بداية من يوم الخميس".

وقع ناصر ماهر لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي على ورقة التسوية مع النادي الأبيض بعد تنازله عن مبلغ كبير من مستحقاته المالية.

ويتبقى لناصرماهر مليون جنيه من مستحقاته المالية والتي سيتم دفعهم في نهاية الموسم الحالي.

وكانت إدارة الزمالك قد أودعت دفعة مالية من مستحقات اللاعبين منذ أيام قليلة، وهو ما أعطى دفعة كبيرة لعملية التسوية مع ناصر ماهر، الذي كان قد أبدى حرصه على تسوية الأمور بشكل سريع وودي.

ومن المقرر أن يعلن نادي بيراميدز عن انتقال ناصر ماهر إلى صفوفه، حيث سيقوم النادي بدفع مبلغ 48 مليون جنيه كاش للزمالك مقابل ضم اللاعب، وهو ما يعكس اهتمام بيراميدز بتدعيم صفوفه .

وكان قد تكبد نادي الزمالك 3 خسائر عقب اقتراب رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، إلى صفوف نادي بيراميدز، في صفقة فرضتها الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية، رغم العائد المادي الكبير الذي حققته الصفقة على المدى القصير.



واتفق نادي الزمالك بشكل نهائي على بيع عقد ناصر ماهر إلى بيراميدز لينضم اللاعب إلى الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



الخسارة الأولى في انتقال ناصر ماهر تضمنت إنتقال أبرز اللاعبين إلى منافس مباشر على البطولات المحلية.

الخسارة الثانية من وراء خروج ناصر ماهر صانع الألعاب الأساسي للزمالك هذا الموسم إلى تقليص الخيارات المتاحة في هذا المركز أمام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.



الخسارة الثالثة من وراء انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز نقل صورة سلبية إلي جماهير القلعة البيضاء عن الاستقرار الإداري والمالي داخل الزمالك.