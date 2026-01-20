شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال

تقدم ريال مدريد على على موناكو الفرنسي بهدفين دون رد في الشوط الأول مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجوبرنابيو"، ضمن مباريات الجولة السابعة لمرحلة الدوري ببطولة دوري ابطال اوروبا





أحرز كيليان مبابي هدفي تقدم ريال مدريد في الشوط الأول ليعلن تقدم فريقه في الشوط الأول





وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

- خط الدفاع: فالفيردي، هويسين، أسينسيو، كامافينجا

- خط الوسط: تشواميني، أردا جولر، بيلينجهام

- خط الهجوم: ماستانتوونو، فينيسيوس جونيور، مبابي

تعد مباراة اليوم الظهور الأوروبي الأول لألفارو أربيلوا بعد توليه قيادة ريال مدريد خلفًا لتشابي ألونسو، بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة 3-2،

ترتيب دوري أبطال أوروبا

يحتل ريال مدريد المركز السابع في مجموعته بدوري الأبطال برصيد 12 نقطة، بينما يأتي موناكو في المركز الأخير برصيد 9 نقاط،