يُواجه القضية بروح وطنية ونوايا صافية.. محامي «ميدو»: دايمًا كلامه بيتاخد بسوء نية
أحمد موسى: الإرهابي أحمد دومه خائن وعميل حرض على حرق الوطن في 2011 | فيديو
التعليم العالي: منحة علماء المستقبل خطوة جديدة في تمكين جيل قادر على المنافسة العالمية
«حرب تكسير عظام» بين ترامب وأوروبا وآسيا.. وخبير: المنتدى الدولي في مواجهة التحديات ومصر دولة محورية
كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة
رحلة ليلية مُثيرة .. ترامب ينطلق إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس
في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة
تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا
مسئول سابق في الناتو: ترامب جاد بشأن جرينلاند والأوروبيون عاجزون عن الرد
أفضل الأعمال في شهر شعبان.. انتهز الفرصة ولا تفوتها
مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة اليوم
رياضة

يُواجه القضية بروح وطنية ونوايا صافية.. محامي «ميدو»: دايمًا كلامه بيتاخد بسوء نية

ميدو
ميدو
محمد سمير

أكد المستشار عصام بسخرون فرج، المحامي بالنقض والمتخصص في القضايا الرياضية، حقيقة ما تردد بشأن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد أحمد حسام «ميدو» على خلفية أزمته الأخيرة مع الحكم محمود البنا.

وقال بسخرون، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن المحكمة لم تتحفظ على أحمد حسام ميدو، موضحًا أن ما حدث لا يعدو كونه إجراءً قانونيًا طبيعيًا ومعتادًا داخل أروقة المحاكم.

وأوضح أن جوهر القضية يعود إلى تغريدة نشرها ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، مشددًا على أن هذه التغريدة لم تتضمن ذكر اسم محمود البنا من قريب أو بعيد، مؤكدًا أن الاتهام جاء على سبيل العموم وليس التخصيص.

وأضاف بسخرون أن القضية لم تُغلق بعد، حيث صدر حكم بتغريم ميدو مبلغ 20 ألف جنيه، مع وجود درجة تقاضٍ أخرى، مؤكدًا احترامهم الكامل لأحكام القضاء المصري.

وأشار إلى أن ميدو لم يرتكب أي خطأ، وأنه لم يكن يقصد الإساءة أو إهانة أي شخص بعينه، لافتًا إلى أن الاتهام تم تفسيره بشكل خاطئ. وأكد أن موكله يكن حبًا كبيرًا لمصر، بل يضع مصلحتها فوق أي اعتبار.

وفيما يخص محاولات الصلح، أوضح بسخرون أن هناك مساعي جادة تمت من جانبهم للتوصل إلى تسوية ودية مع الحكم محمود البنا، إلا أن الصلح لم يتم حتى الآن، متحفظًا على ذكر أسباب تعثره، مع التأكيد على ترحيبهم الكامل بإتمام الصلح في أي وقت.

وعن الجدل المثار حول منع ميدو من الظهور الإعلامي، أكد بسخرون أن ميدو يخضع حاليًا للتحقيق، وبعد انتهائه سيتم اتخاذ القرار المناسب، مشيرًا إلى أن أي تصريح يصدر عن ميدو يتم تفسيره بسوء نية رغم حسن مقاصده.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ميدو أحد رموز الكرة المصرية، ولعب في أكبر الأندية الأوروبية، وكان دائمًا يمثل مصر بشكل مشرف، موضحًا أن انتقاداته تأتي بدافع الإصلاح والتصحيح، وليس الإساءة، مطالبًا مسؤولي المنظومة الرياضية بتقبل النقد البناء بصدر رحب والبحث عن حلول حقيقية للمشكلات القائمة.

محامي ميدو عصام بسخرون فرج أحمد حسام «ميدو» الحكم محمود البنا ميدو تغريم ميدو مبلغ 20 ألف جنيه

