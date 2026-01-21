يُواجه القضية بروح وطنية ونوايا صافية.. محامي «ميدو»: دايمًا كلامه بيتاخد بسوء نية

أكد المستشار عصام بسخرون فرج، المحامي بالنقض والمتخصص في القضايا الرياضية، حقيقة ما تردد بشأن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد أحمد حسام «ميدو» على خلفية أزمته الأخيرة مع الحكم محمود البنا.

وقال بسخرون، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن المحكمة لم تتحفظ على أحمد حسام ميدو، موضحًا أن ما حدث لا يعدو كونه إجراءً قانونيًا طبيعيًا ومعتادًا داخل أروقة المحاكم.

وأوضح أن جوهر القضية يعود إلى تغريدة نشرها ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، مشددًا على أن هذه التغريدة لم تتضمن ذكر اسم محمود البنا من قريب أو بعيد، مؤكدًا أن الاتهام جاء على سبيل العموم وليس التخصيص.

وأضاف بسخرون أن القضية لم تُغلق بعد، حيث صدر حكم بتغريم ميدو مبلغ 20 ألف جنيه، مع وجود درجة تقاضٍ أخرى، مؤكدًا احترامهم الكامل لأحكام القضاء المصري.

وأشار إلى أن ميدو لم يرتكب أي خطأ، وأنه لم يكن يقصد الإساءة أو إهانة أي شخص بعينه، لافتًا إلى أن الاتهام تم تفسيره بشكل خاطئ. وأكد أن موكله يكن حبًا كبيرًا لمصر، بل يضع مصلحتها فوق أي اعتبار.

وفيما يخص محاولات الصلح، أوضح بسخرون أن هناك مساعي جادة تمت من جانبهم للتوصل إلى تسوية ودية مع الحكم محمود البنا، إلا أن الصلح لم يتم حتى الآن، متحفظًا على ذكر أسباب تعثره، مع التأكيد على ترحيبهم الكامل بإتمام الصلح في أي وقت.

وعن الجدل المثار حول منع ميدو من الظهور الإعلامي، أكد بسخرون أن ميدو يخضع حاليًا للتحقيق، وبعد انتهائه سيتم اتخاذ القرار المناسب، مشيرًا إلى أن أي تصريح يصدر عن ميدو يتم تفسيره بسوء نية رغم حسن مقاصده.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ميدو أحد رموز الكرة المصرية، ولعب في أكبر الأندية الأوروبية، وكان دائمًا يمثل مصر بشكل مشرف، موضحًا أن انتقاداته تأتي بدافع الإصلاح والتصحيح، وليس الإساءة، مطالبًا مسؤولي المنظومة الرياضية بتقبل النقد البناء بصدر رحب والبحث عن حلول حقيقية للمشكلات القائمة.