تأجير محلات ميت عقبة | ميدو يعلن خبرا مثيرا عن أزمة مستثمري أرض الزمالك بأكتوبر

كشف احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن تحركات الفارس الابيض لحل أزمة المستثمرين الخاصة بأرض أكتوبر المسحوبة.

وقال ميدو في تصريحات إعلامية ان نادي الزمالك اتجه لحل جزء كبير من أزمات المستثمرين عن طريق سداد رد جزء من الاموال وجزء اخر سيتجه لتأجير بعض المحال حول سور نادي الزمالك في ميت عقبة وكذلك الفرع الجديد.

وأضاف : الزمالك سيقبل حل الارض البديلة خلال الفترة المقبلة وتم اغلاق ملف ارض أكتوبر تماما والتركيز على حل الأزمات.

أزمة عبدالحميد معالي

شهدت الساعات الماضية، تحركات مكثفة من جانب جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في محاولة لاحتواء أزمة مالية جديدة تخص اللاعب عبد الحميد معالي وناديه السابق اتحاد طنجة المغربي ، وذلك ضمن جهود إدارة القلعة البيضاء لتقليص عدد قضايا إيقاف القيد المفروضة على النادي خلال الفترة الحالية.

وأجرى جون إدوارد سلسلة من الاتصالات المكثفة مع مسؤولي نادي اتحاد طنجة إلى جانب التواصل المباشر مع اللاعب عبد الحميد معالي بهدف إنهاء الخلاف المالي القائم والسعي للتوصل إلى حلول ودية ترضي جميع الأطراف وفي مقدمتها إمكانية تقسيط المستحقات المالية المتأخرة، بما يضمن غلق الملف بشكل نهائي دون تصعيد جديد على المستوى القانوني.