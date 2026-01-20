محمد عبدالجليل: بيع نجوم الزمالك أصبح ضرورة.. وتجربة زيزو درس قاسٍ للإدارة

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك يمر بمرحلة دقيقة تفرض عليه اتخاذ قرارات صعبة، في ظل الأزمات المالية المتراكمة، مشيرًا إلى أن بيع بعض اللاعبين البارزين بات خيارًا واقعيًا لا مفر منه.



وقال عبدالجليل، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» مع الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن إدارة الزمالك أصبحت أكثر وعيًا بضرورة الاستفادة المادية من لاعبيها قبل فقدانهم مجانًا، مؤكدًا أن ملف أحمد سيد زيزو كان درسًا قاسيًا يجب التعلم منه.



وأضاف: «حسام عبدالمجيد لاعب مميز، لكن الإدارة تفكر بشكل منطقي في الظروف الحالية، وتفضل بيعه للاستفادة ماديًا بدلًا من رحيله دون مقابل».

وأعلن عبدالجليل تأييده لبيع ناصر ماهر وحسام عبدالمجيد، معتبرًا أن هذا القرار، رغم صعوبته جماهيريًا، قد يكون الحل الوحيد لسداد مستحقات اللاعبين وتخفيف الضغوط داخل الفريق.

وشدد على أن الاستقرار المالي يجب أن يكون أولوية، محذرًا من أن تأخر المستحقات قد يؤدي إلى أزمات داخل غرفة الملابس وتراجع مستوى التركيز.

كما أشار إلى أن ناصر ماهر يمتلك إمكانات فنية كبيرة، مؤكدًا أن انتقاله إلى بيراميدز – في حال إتمام الصفقة – سيمثل إضافة قوية للفريق السماوي بفضل قدراته في صناعة اللعب وصناعة الفارق