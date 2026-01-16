قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
لوكمان: خيبة الخسارة أمام المغرب لم تفارقنا قبل مباراة مصر و نيجيريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

طارق السيد: زعلان من زيزو والزمالك حرفيا مش بيقف على لاعب.. فيديو

يسري غازي

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق كواليس إنتقال أحمد سيد زيزو إلي النادي الأهلي.

قال طارق السيد نجم نادي الزمالك فى حواره لـ صدى البلد: إنتقال زيزو إلي الأهلي عقده خلص مع الزمالك ولم يجدد والأهلي لقى فرصة لضمه ورقم خرافي دفعه الأهلي والزمالك لم يستطع حسم الصفقة نظرا للظروف التي مر بها وأنا كطارق السيد مش مبسوط من الصفقة دي.

تابع طارق السيد نجم الزمالك السابق: صفقة انتقال زيزو للأهلي كسب فيها النادي كتير لكن زيزو خسر حاجات كتير جدا .

أضاف: زيزو أخويا الصغير وأنا بحبه على المستوي الشخصي وكنت من ضمن الناس اللي حطته على الطريق فى الدوري المصري وربنا يوفقه فى الأول والآخر وكده كده الزمالك مش بيقف على حد وياما لاعيبة جت ومشيت على مدار تاريخ نادي الزمالك.

وقال أيضا: نادي الزمالك مش بيقف حرفيا على لاعب .. وفكرة إنتقال زيزو إلي النادي الأهلي ذعلتني منه جدا.   

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

