طارق السيد: زعلان من زيزو والزمالك حرفيا مش بيقف على لاعب.. فيديو

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق كواليس إنتقال أحمد سيد زيزو إلي النادي الأهلي.

قال طارق السيد نجم نادي الزمالك فى حواره لـ صدى البلد: إنتقال زيزو إلي الأهلي عقده خلص مع الزمالك ولم يجدد والأهلي لقى فرصة لضمه ورقم خرافي دفعه الأهلي والزمالك لم يستطع حسم الصفقة نظرا للظروف التي مر بها وأنا كطارق السيد مش مبسوط من الصفقة دي.

تابع طارق السيد نجم الزمالك السابق: صفقة انتقال زيزو للأهلي كسب فيها النادي كتير لكن زيزو خسر حاجات كتير جدا .

أضاف: زيزو أخويا الصغير وأنا بحبه على المستوي الشخصي وكنت من ضمن الناس اللي حطته على الطريق فى الدوري المصري وربنا يوفقه فى الأول والآخر وكده كده الزمالك مش بيقف على حد وياما لاعيبة جت ومشيت على مدار تاريخ نادي الزمالك.

وقال أيضا: نادي الزمالك مش بيقف حرفيا على لاعب .. وفكرة إنتقال زيزو إلي النادي الأهلي ذعلتني منه جدا.