طارق السيد يكشف لحظاته الأولى داخل نادي الزمالك وعلاقته باللاعبين

حكى طارق السيد نجم نادي الزمالك كواليس اختياره للانضمام لقطاع الناشئين في الفارس الأبيض.

وقال طارق السيد خلال استضافته بموقع صدى البلد : من ضمن 3000 طفل وقع الاختيار علي للانضمام للزمالك وسنة 97 كابتن الخواجة وفاروق السيد كانا السبب في صعودي للفريق الأول تزامنا مع بدايات مرحلة مستر كرول المدير الفني للفريق.

وأوكمل : بدأت المشاركات في 98 مع مستر كرول وجهازه فاروق السيد مدرب عام وكان مثابة والدي في كرة القدم وصاحب الفضل في الصعود للفريق الأول ، والدي كان ينوي تسميتي فاروق على اسم فاروق السيد ليكون بعدها بسنوات صاحب الفضل علي.

وعن أسوأ مدرب لعب معه قال : كاجودا في 2005 كان أصعب مدرب عملنا معه وكان مستواه بعيد عن الزمالك ولم يحقق أي شئ



وبسؤاله عن اللاعب الأقرب لقلبه قال : جيلنا كله صعد سويا للفريق الأول، أيمن عبدالعزيز وعبدالواحد السيد وطارق السعيد وعبدالواحد السيد وبعدها انضملنا محمد أبو العلا وشيكابالا بجانب أن التواصل مع الجيل القديم مع جيل الراحل محمد صبري وحازم إمام وأسامة نبيه وكلنا أولاد النادي وصعدنا من قطاع الناشئين وعلاقتنا قوية .

