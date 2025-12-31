قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
بوتين في خطاب رأس السنة: روسيا ستنتصر على أوكرانيا
مدبولي: السنوات المقبلة تحمل بشائر رخاء وسعادة لمصر.. والاحتفال من العاصمة الإدارية له دلالة خاصة|فيديو
أبوشقة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نثمن ما تبذلونه من جهود مخلصة في قيادة الوطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

طارق السيد يكشف لحظاته الأولى داخل نادي الزمالك وعلاقته باللاعبين

طارق السيد
طارق السيد
عبدالله هشام

حكى طارق السيد نجم نادي الزمالك كواليس اختياره للانضمام لقطاع الناشئين في الفارس الأبيض.

وقال طارق السيد خلال استضافته بموقع صدى البلد : من ضمن 3000 طفل وقع الاختيار علي للانضمام للزمالك وسنة 97 كابتن الخواجة وفاروق السيد كانا السبب في صعودي للفريق الأول تزامنا مع بدايات مرحلة مستر كرول المدير الفني للفريق.

وأوكمل : بدأت المشاركات في 98 مع مستر كرول وجهازه فاروق السيد مدرب عام وكان مثابة والدي في كرة القدم وصاحب الفضل في الصعود للفريق الأول ، والدي كان ينوي تسميتي فاروق على اسم فاروق السيد ليكون بعدها بسنوات صاحب الفضل علي.

وعن أسوأ مدرب لعب معه قال : كاجودا في 2005 كان أصعب مدرب عملنا معه وكان مستواه بعيد عن الزمالك ولم يحقق أي شئ


وبسؤاله عن اللاعب الأقرب لقلبه قال : جيلنا كله صعد سويا للفريق الأول، أيمن عبدالعزيز وعبدالواحد السيد وطارق السعيد وعبدالواحد السيد وبعدها انضملنا محمد أبو العلا وشيكابالا بجانب أن التواصل مع الجيل القديم مع جيل الراحل محمد صبري وحازم إمام وأسامة نبيه وكلنا أولاد النادي وصعدنا من قطاع الناشئين وعلاقتنا قوية .
 

