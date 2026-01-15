طارق السيد: قلة الاستقرار سبب ضياع أرض أكتوبر.. ولا أطلب رحيل حسين لبيب

أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق على أن ضياع أرض فرع النادي في أكتوبر ورائها عدم وجود استقرار لمجالس الإدارات .

وأضاف طارق السيد خلال لقاءه بـ موقع صدى البلد : عدم وجود استقرار وراء ضياع أرض النادي وذلك لأن مجلس الإدارة لا يستمر في منصبه أكثر من عامين ويرحل وبالتالي لم يستطيع احد استغلال الأرض.

وأوضح : كلما يحدث تحرك لمجلس إدارة لبناء فرع النادي نفاجئ برحيل المجلس وبالتالي لا استطيع المطالبة برحيل المجلس الحالي.

واختتم نجم الزمالك تصريحاته : لا أطلب رحيل حسين لبيب رغم اختلافي معه في طريقة إدارة الملفات ولكن رحيله سيزيد توتر الأوضاع.