الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
رياضة

يواجه 9 قضايا .. الزمالك في قبضة الفيفا! إيه الحكاية؟

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

عاد نادي الزمالك مجددا إلى دائرة العقوبات الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد قرار جديد بإيقاف القيد ليضاف إلى سلسلة طويلة من الأزمات المالية التي تطارد القلعة البيضاء. 

يعد القرار الأخير هو التاسع في سجل النادي بعدما سبق أن تعرض الزمالك لثماني قرارات مماثلة خلال السنوات الماضية بسبب قضايا مالية لم يتم حسمها في توقيتاتها القانونية.

أزمات متراكمة وليست وليدة اللحظة

الأزمة الحالية لا تعد طارئة أو مفاجئة بل هي نتاج تراكمات مالية وإدارية ممتدة فشل خلالها الزمالك في تسوية مستحقات عدد من اللاعبين والمدربين والأندية الأجنبية ما دفعهم للجوء إلى "فيفا" للحصول على حقوقهم لينتهي الأمر بعقوبات متكررة أثرت بشكل مباشر على استقرار الفريق.

مدربون ولاعبون وأندية في قائمة الشكاوى

تنوعت القضايا المرفوعة ضد الزمالك بين أطراف مختلفة ما زاد من تعقيد الملف، وجاء على رأسها:

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق، إلى جانب مساعديه الثلاثة.

السويسري كريستيان جروس المدرب الأسبق للفريق.

التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك السابق.

نادي إستريلا البرتغالي.

نادي شالروا البلجيكي في ملف اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ.

تفاصيل المستحقات المتأخرة

تشير المستندات الصادرة عن "فيفا" إلى أن جزءا كبيرا من القضايا يتعلق بمبالغ مالية بالدولار الأمريكي جاءت كالتالي:

جوزيه جوميز: مستحقات مالية تقدر بـ 120 ألف دولار.

مساعدو جوميز الثلاثة: ثلاث قضايا منفصلة بإجمالي 60 ألف دولار.

كريستيان جروس: مستحقات تبلغ 133 ألف دولار.

فرجاني ساسي: قضية مالية كبرى وصلت إلى 505 آلاف دولار تعد من أكبر القضايا ضد النادي.

قضايا أوروبية تزيد الضغط

لم تتوقف الأزمات عند الدولار فقط، بل امتدت إلى مستحقات بالعملة الأوروبية لتزيد من حجم الضغوط المالية حيث:

يطالب نادي إستريلا البرتغالي بالحصول على 200 ألف يورو.

يطالب نادي شالروا البلجيكي بمبلغ 170 ألف يورو كقيمة متأخرة في صفقة اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ.

إيقاف القيد يهدد خطط التدعيم

استمرار إيقاف القيد يُلقي بظلاله على مستقبل الفريق حيث يحرم الزمالك من تسجيل صفقات جديدة خلال فترات الانتقالات في وقت يحتاج فيه الفريق لتدعيمات قوية من أجل المنافسة على البطولات المحلية والقارية ما قد يؤثر على نتائجه وطموحات جماهيره.

الإدارة في مواجهة العاصفة

تتعرض إدارة الزمالك لضغوط كبيرة من الجماهير التي تطالب بحلول جذرية تنهي هذا الملف بشكل نهائي بدلًا من سياسة “المسكنات” التي تُنهي أزمة لتفتح أخرى. 

كما تطالب الأصوات الغاضبة بوضع خطة مالية واضحة تضمن عدم تكرار سيناريو إيقاف القيد مستقبلًا.

مستقبل غامض بانتظار الحسم

يبقى مصير الزمالك مرهونا بقدرة إدارته على توفير السيولة المالية المطلوبة وسداد المستحقات المتأخرة في أقرب وقت لرفع عقوبة إيقاف القيد وإنهاء نزاعاته مع "فيفا" وبين القلق والترقب تنتظر جماهير القلعة البيضاء نهاية هذا الملف أملا في عودة الاستقرار وفتح صفحة جديدة خالية من الأزمات.

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

