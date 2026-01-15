محمود الونش يحفّز لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري رغم خروج الفريق من كأس العاصمة

عقد محمود الونش، مدافع فريق الزمالك، جلسة خاصة مع زملائه اللاعبين، طالبهم خلالها بتحقيق الفوز على المصري في لقاء اليوم، رغم أن المباراة تحصيل حاصل بعد خروج الزمالك من بطولة كأس العاصمة.

وأكد الونش أن الفوز يحمل قيمة معنوية كبيرة لإعادة الثقة داخل الفريق ومصالحة الجماهير الغاضبة من النتائج الأخيرة.

وشدد قائد خط الدفاع على أهمية اللعب بروح قتالية حتى صافرة النهاية، وعدم الاستسلام للضغوط، مشيرًا إلى أن الزمالك نادٍ كبير ويجب أن يظهر دائمًا بصورة تليق بتاريخه.

وتحظى هذه الجلسة بتقدير داخل الفريق لما لها من أثر إيجابي على الروح الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري اليوم، الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والمصري

الزمالك يواجه نظيره المصري في تمام الثامنة مساء اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة مجموعات كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري بكأس عاصمة مصر

تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الزمالك والمصري في ختام مشوار الفريقين بمرحلة مجموعات كأس عاصمة مصر على الهواء مباشرة.