قبل طرح ألبومه الجديد.. الجريني في حفل جماهيري ضخم بالزمالك الجمعة

يستعد المطرب المغربي عبدالفتاح الجريني، لإحياء سهرة غنائية مميزة في منطقة الزمالك، يوم الجمعة 16 يناير الجاري.

ويتواجد الجريني في مصر، حاليًا، برفقة مدير أعماله تامر عبدالمنعم، لبدء الخطوات التنفيذية لألبومه الغنائي الجديد، والذي يأتي كثمرة تعاون فني ضخم مع شركة "روتانا".

هذا المشروع المنتظر يمثل عودة قوية للجريني إلى سوق الألبومات الكاملة، بعد فترة من التحضير والبحث عن أنماط موسيقية مبتكرة، في ألبوم يجمع بين ألحان وليد سعد، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وكلمات الشعراء تامر حسين، ومحمد البوغة، ومحمد الغنيمي.

كما يراهن الجريني في هذه التجربة على مواهب شابة في عالم التوزيع الموسيقي، سعيا لتقديم محتوى غنائي يتسم بالتنوع ويخاطب مختلف الأذواق الفنية.

ومن المقرر أن يبدأ الجريني تصوير مجموعة من الفيديو كليبات في مواقع مختارة داخل مصر خلال الأيام المقبلة.