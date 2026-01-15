قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر
بعد نفي مصدر أمني| وفاة أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل محبسه.. هذه عقوبة نشر الشائعات
إيهاب عمر: الإخوان فشلوا في إقناع المصريين بأنهم تنظيم قادر على الحكم
فن وثقافة

قبل طرح ألبومه الجديد.. الجريني في حفل جماهيري ضخم بالزمالك الجمعة

الجريني
الجريني
أوركيد سامي

يستعد المطرب المغربي عبدالفتاح الجريني، لإحياء سهرة غنائية مميزة في منطقة الزمالك، يوم الجمعة 16 يناير الجاري. 

ويتواجد الجريني في مصر، حاليًا، برفقة مدير أعماله تامر عبدالمنعم، لبدء الخطوات التنفيذية لألبومه الغنائي الجديد، والذي يأتي كثمرة تعاون فني ضخم مع شركة "روتانا".

هذا المشروع المنتظر يمثل عودة قوية للجريني إلى سوق الألبومات الكاملة، بعد فترة من التحضير والبحث عن أنماط موسيقية مبتكرة، في ألبوم يجمع بين ألحان وليد سعد، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وكلمات الشعراء تامر حسين، ومحمد البوغة، ومحمد الغنيمي.

كما يراهن الجريني في هذه التجربة على مواهب شابة في عالم التوزيع الموسيقي، سعيا لتقديم محتوى غنائي يتسم بالتنوع ويخاطب مختلف الأذواق الفنية.

ومن المقرر أن يبدأ الجريني تصوير مجموعة من الفيديو كليبات في مواقع مختارة داخل مصر خلال الأيام المقبلة.

الجريني اخبار الفن نجوم الفن

