«الزمالك باقٍ بنا أو بغيرنا».. محمود الونش يوجّه رسالة مؤثرة لمحمود علاء في عيد ميلاده

وجّه محمود الونش، لاعب نادي الزمالك، رسالة إلى اللاعب محمود علاء بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك الونش صورة تجمعه بمحمود علاء عبر «ستوري» حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

الونش ومحمود علاء

ونشر محمود الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، عبّر خلالها عن فخره وانتمائه الكبير للقلعة البيضاء.

وأكد الونش أن اسم الزمالك كان السبب الرئيسي في معرفة الجماهير بهم، مشيرًا إلى أنهم لعبوا للمنتخبات واحترفوا باسم الزمالك، وهو ما جعل شأنهم عظيمًا بارتباطهم باسم النادي.

وتابع لاعب الزمالك: «مهما طال المشوار أو قصر، ومهما تعقّدت الظروف واشتدت، فالزمالك باقٍ بنا أو بغيرنا»، في إشارة واضحة إلى قيمة النادي واستمراريته عبر التاريخ.

وأضاف الونش أن التاريخ كتبه الزمالك وسطره عبر الأجيال، مؤكدًا أنهم أبناء النادي، وفي حِماه وخدمته مهما حدث، في رسالة تعكس الولاء والانتماء للكيان الأبيض.