رياضة

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مصيرية أمام منتخب بنين يوم الإثنين المقبل في السادسة مساءً على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية ضمن دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2025. 

الفراعنة يدخلون اللقاء بعزيمة كبيرة بعد مشوار قوي في دور المجموعات وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والتحدي على طريق الحفاظ على حلم التأهل نحو الأدوار النهائية.

كيفية مشاهدة مباراة مصر وبنين مجانًا

في إطار اهتمام الجماهير بمتابعة المباراة أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل اللقاء مباشرة ليتمكن المشجعون من متابعة المباراة دون الحاجة لاشتراكات مدفوعة. 

وجاءت ترددات القنوات المجانية الناقلة على النحو التالي:

قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

مشوار مصر في دور المجموعات

حسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين على زيمبابوي 2–1 وجنوب إفريقيا 1–0 قبل التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

تأهل بنين إلى دور الـ16

تأهل منتخب بنين كثالث المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثًا في المجموعات الست بعد خسارة أمام الكونغو الديمقراطية 0–1 الفوز على بوتسوانا 1–0 وخسارة أمام السنغال 0–1.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الإثنين 5 يناير 2026 الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

تغييرات حسام حسن في التشكيلة الأساسية

قرر المدير الفني حسام حسن إجراء تعديل كامل على التشكيلة مقارنة بمباراة أنجولا الأخيرة مع الدفع بلاعبين جدد في كافة المراكز لتعزيز قوة الفريق في مباراة ثمن النهائي.

التشكيل المتوقع لمصر أمام بنين

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد مصطفى "زيزو" – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمرو مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل

