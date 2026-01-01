«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة

أكد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، أن الفريق يعيش فترة إيجابية قبل مواجهة ليدز يونايتد مساء اليوم على ملعب أنفيلد، في أول مباراة للريدز بالعام الجديد.

وقال “سلوت” في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إن الفريق حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر سبع مباريات بجميع البطولات، مضيفًا أن مباراة ليدز السابقة في ديسمبر، والتي انتهت بالتعادل 3-3، كانت مليئة باللحظات الإيجابية، رغم فقدان الفريق نقطتين مهمتين.

وأضاف: «بعد المباراة شعرت بالإحباط، لكنني سعيد بردة فعل الفريق منذ ذلك الحين، حيث حققنا أربعة انتصارات متتالية، وهو ما أعطانا استقرارًا وسيساعدنا على الوصول لأفضل أداء ممكن».

وتابع سلوت: «ليدز لم يخسر في آخر خمس مباريات، وتعادل معنا وفاز على تشيلسي وكريستال بالاس، ما يدل على أن منافسنا سيأتي إلى أنفيلد بثقة كبيرة».

وأشار المدرب إلى أهمية الروح القتالية والعزيمة، مستشهدًا بمباراة وولفرهامبتون الأخيرة، وقال: «لم يكن الأداء مثاليًا، لكن اللاعبين أظهروا إرادة قوية طوال اللقاء، وهو ما كفل لنا الفوز».

كما أكد سلوت أن الصفقات الجديدة للفريق تساعد على تعزيز التفاهم بين اللاعبين ورفع مستوى الفريق، متوقعًا استمرار هذا التطور في النصف الثاني من الموسم.

واختتم المدير الفني حديثه برسالة للجماهير: «أتمنى عامًا جديدًا سعيدًا لكل مشجعينا، كنتم معنا في كل لحظة خلال العام الماضي، وهذا ما سأظل ممتنًا له دائمًا».