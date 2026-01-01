أحمد حسن: حكم نهائي من فيفا قد يصل لنصف مليون دولار ضد الزمالك

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطور جديد يخص نادي الزمالك، مؤكدًا أن هناك حكمًا نهائيًا سيصل للنادي خلال أيام في إحدى القضايا المنظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».





وأوضح أحمد حسن عبر حسابه فيسبوك:"أن قيمة الحكم قد تصل إلى نصف مليون دولار، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا جديدًا على القلعة البيضاء في ظل الأزمات التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.





ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة فور صدور القرار النهائي من فيفا، وسط ترقب داخل نادي الزمالك لمعرفة تفاصيل الحكم وتداعياته



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى، في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تقام بإستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بكأس عاصمة مصر اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة باللقاء الذى يقام بإستاد برج العرب

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت .

ويدير المباراة تحكيميا وائل فرحان حكما للساحة، ويعاونه أحمد صلاح ومصطفى حسن مساعدان، ووليد عبد الرازق حكم رابع، بالإضافة إلى عمرو الشناوى حكم فيديو، وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيديو