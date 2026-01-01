شوبير يتحدث عن موقف الأهلي والزمالك في الدوري وكأس عاصمة مصر

كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن نادى الزمالك ترتيبه أفضل من الأهلى في بطولة كأس عاصمة مصر، كما أن الفريق الأبيض مستمر ببطولة كأس مصر مقابل خروج الأهلى من البطولة.

واكد شوبير في برنامج مع شوبير عبر أثير أون سبورت إف إم إن الزمالك فاز على فريق بلدية المحلة أحد فرق القسم الثانى، وكذلك خسر الأهلى من فريق بالقسم الثانى وهو الاتصالات.

وأضاف شوبير أن الفرق بين الفريقين بجدول الدورى نقطة واحدة، وحال فوز بيراميدز في المباريات المؤجلة سيكون الفارق بينه وبين النادى الأهلى 7 نقاط وحال فوز الأهلى في مبارياته المؤجلة سيكون سيراميكا كليوباترا في المركز الثانى بفارق 3 نقاط لصالح سيراميكا كليوباترا

وتابع أن الدورى اقترب على الانتهاء، وما حدث الموسم الماضى لن يتكرر من حسن حظ رافق الفريق الأحمر، بخسارة بيراميدز مباراتين، مقابل أن الزمالك رغم الأزمات والمشاكل التي يمر بها الفارق بينه وبين الأهلى في الكرة قليل