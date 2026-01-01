معسكر خارجي لـ بيراميدز في أبوظبي

استقر نادي بيراميدز على خوض معسكر إعداد خارجي في أبوظبي بـ الإمارات بداية من يوم الإثنين القادم وحتي يوم 13 يناير الجاري.

يأتي معسكر نادي بيراميدز في الإمارات قبل العودة لاستكمال التحضيرات لاستئناف الدوري يوم 19 يناير الحالي بمواجهة البنك الأهلي.

ومن المقرر أن يغادر نادي بيراميدز القاهرة متوجها إلى المغرب عقب بعد الإنتهاء نمن لقاء البنك الاهلي بالدوري المحلي لمواجهة نهضة بركان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في رحلة الحفاظ على اللقب القاري.

قرار جديد من الكاف

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد مباريات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز في الجولة الثالثة ضيفا على نهضة بركان المغربي يوم 24 يناير المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.

وفي الجولة الرابعة يحل نهضة بركان ضيفا على نادي بيراميدز. باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 1 فبراير.

وفي الجولة الخامسة يحل بيراميدز ضيفا على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري يوم 8 فبراير المقبل، على استاد جودسويل أكاكبا في مدينة أويو بنيجيريا.