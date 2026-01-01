منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا

يواصل اليوم الخميس منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب بنين يوم الإثنين المقبل في مباراة دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب.



وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب إثر تصدره المجموعة الثانية بفوزين على زيمبابوي 2-1 وجنوب إفريقيا 1-0 وتعادل سلبيا أمام أنجولا.



وبدأ منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريباته أمس الأربعاء المكثفة استعدادًا لمواجهة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية وسط أجواء من التركيز الكبير والعزيمة على المضي قدمًا نحو استعادة اللقب القاري الغائب منذ فترة طويلة.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

حراس المرمى:

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع:

محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط :

مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجي – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي.

خط الهجوم:

عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.