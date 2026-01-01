قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
بعثة منتخب اليد تتوجه لـ إسبانيا اليوم لإقامة معسكر أمم إفريقيا
السيدة انتصار السيسي تبعث برسالة تهنئة للمصريين مع بداية العام الجديد
القومية للأنفاق توضح حقيقية رفع تذاكر المترو بسبب “ الفكة”
سن القبول في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
عبد اللطيف: العربية للتصنيع أصبحت في عهد الجمهورية الجديدة صرحا صناعيا متطورا
فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 14,250 جنيهًا
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

يواصل اليوم الخميس منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب بنين يوم الإثنين المقبل في مباراة دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب إثر تصدره المجموعة الثانية بفوزين على زيمبابوي 2-1 وجنوب إفريقيا 1-0 وتعادل سلبيا أمام أنجولا. 

وبدأ منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريباته أمس الأربعاء المكثفة استعدادًا لمواجهة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية وسط أجواء من التركيز الكبير والعزيمة على المضي قدمًا نحو استعادة اللقب القاري الغائب منذ فترة طويلة.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا
حراس المرمى:
محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.
خط الدفاع:
محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.
خط الوسط :
مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجي – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي.
خط الهجوم:
عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا بنين حسام حسن محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة صباحا

طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة فجرا

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب يرد على انتقادات انفصاله عن لميس الحديدي

منة فضالي

منة فضالي تحتفل بالعام الجديد من منزلها.. شاهد

مها الصغير

أبرز تصريحات أحمد السقا عن أولاده وطليقته في برنامج واحد من الناس.. تعرف عليها

بالصور

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد