مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر بعد التأهل في أمم إفريقيا

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم صرف مكافأة مالية خاصة للاعبي منتخب مصر، عقب حسم التأهل إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وحصل كل لاعب داخل معسكر المنتخب على مبلغ 50 ألف جنيه، تقديرًا للنتائج الإيجابية التي حققها الفريق في دور المجموعات، وضمان مواجهة منتخب بنين في دور الـ16 من البطولة القارية.

اتحاد الكرة يحدد ضوابط قيد صفقات يناير

وفي سياق منفصل، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن أبرز الشروط المنظمة لفترة القيد الشتوي المقبلة، والتي تنطلق مع بداية عام 2026.

وأوضح الاتحاد أنه يشترط على الأندية سداد ما لا يقل عن 50% من المديونيات القديمة المستحقة عليها قبل بدء فترة القيد، على أن يتم استكمال إجراءات تسجيل اللاعبين بعد الانتهاء من السداد.

ومن المقرر أن تبدأ فترة القيد الثانية للموسم الكروي 2025-2026 يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، وتستمر حتى الأحد 8 فبراير 2026، وتشمل جميع الأقسام والمراحل السنية وكرة الصالات والكرة النسائية.

وأكد الاتحاد أن آخر موعد لتسجيل اللاعبين سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل من اليوم الأخير لفترة القيد، بينما يُغلق باب الاستعلام في تمام الثالثة عصرًا من اليوم ذاته.