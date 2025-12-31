كأس عاصمة مصر.. سيراميكا كليوباترا يفوز علي فاركو بهدفين مقابل هدف

نجح فريق سيراميكا كليوباترا، في تحقيق الفوز علي فاركو بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأنهي فريق سيراميكا كليوباترا الشوط الأول بالتقدم على نظيره البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما حاليا في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس عاصمة مصر.



وفرض فريق فريق سيراميكا كليوباترا سيطرته على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى وأهدر أكثر من فرصة محققة فيما اعتمد فريق فاركو على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى سيراميكا.

وفي الدقيقة 25، خطف فريق سيراميكا هدف التقدم الأول في شباك فاركو بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية وصلت عند عمرو السولية الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بزميله عمرو قلاوة وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وعزز أيمن موكا النتيجة لصالح سيراميكا بهدف ثاني قبل أن يقلص فاركو النتيجة وتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف.