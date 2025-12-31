اللي يشتري الأهلي نشتريه.. 8 تصريحات نارية لـ شادي محمد

سلط شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق الضوء على العديد من الملفات الهامة داخل القلعة الحمراء فى الآونة الأخيرة.

قال شادي محمد مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر تصريحات تليفزيونية: إدارة الأهلي أبرمت تعاقدات قوية خلال الفترة الماضية، ونجحت في ضم أسماء كبيرة وذات ثقل فني واضح.

تابع: ييس توروب قدم عملًا مميزًا مع الفريق، واعتمد على أسلوب اللعب غير المركزي، وده خلق حالة انسجام واضحة بين النجوم داخل الملعب.

واصل: أشرف بن شرقي ظهر بشكل مختلف تحت قيادة توروب، ومعاه محمود حسن تريزيجيه، خاصة مع قدراتهم على الاختراق، والمدرب بيُجيد توظيف اللاعبين النجوم والاستفادة من إمكانياتهم.

أضاف: الدانماركي ييس توروب هو من رفض التعاقد مع حامد حمدان، لأنه أكد عدم حاجته للاعب في الوقت الحالي، في ظل وجود أكثر من عنصر مميز في نفس المركز.

وأكمل : في الفترة الأخيرة ظهرت نغمة الصفقات للضغط على الأهلي، وراها وكلاء وصفحات هدفهم تحقيق مكاسب خاصة، والأهلي لازم يتعاقد فقط حسب احتياجاته الفنية.

وأتم: لسه في بعض المراكز محتاجة تدعيم داخل الفريق، وعلى رأسها مركز رأس الحربة لزيادة الفاعلية الهجومية.

وقال شادي محمد أيضا: في الأهلي عندنا مبدأ واضح: اللي يشتريني أشتريه، واللي يبعني أبيعه.

واختتم شادي محمد تصريحاته قائلا: فيه لاعبين بيتألقوا مع أنديتهم السابقة، لكن مش بيظهروا بنفس المستوى في الأهلي بسبب الضغوط الكبيرة وطبيعة المنافسة داخل النادي.