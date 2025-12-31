صفقة انتقال حر.. بيراميدز يدخل بقوة على خط المفاوضات مع لاعب الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة في ملف مستقبل أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي أن نادي بيراميدز جدد مفاوضاته مع أحمد عبد القادر؛ من أجل ضمه في صفقة انتقال حر، وذلك في ظل عدم توصل اللاعب حتى الآن إلى اتفاق مع إدارة الأهلي بشأن تجديد عقده.

وأشار إلى أن استمرار الخلاف حول بنود التجديد للاعب؛ يفتح الباب أمام رحيله مجانًا بنهاية عقده، وهو ما يسعى بيراميدز إلى استغلاله؛ لتدعيم صفوفه خلال المرحلة القادمة، في انتظار حسم موقف اللاعب النهائي، سواء بالبقاء مع الأهلي، أو خوض تجربة جديدة.