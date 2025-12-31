قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صفقة انتقال حر.. بيراميدز يدخل بقوة على خط المفاوضات مع لاعب الأهلي

احمد عبدالقادر
احمد عبدالقادر
يمنى عبد الظاهر

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة في ملف مستقبل أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي أن نادي بيراميدز جدد مفاوضاته مع أحمد عبد القادر؛ من أجل ضمه في صفقة انتقال حر، وذلك في ظل عدم توصل اللاعب حتى الآن إلى اتفاق مع إدارة الأهلي بشأن تجديد عقده.

وأشار إلى أن استمرار الخلاف حول بنود التجديد للاعب؛ يفتح الباب أمام رحيله مجانًا بنهاية عقده، وهو ما يسعى بيراميدز إلى استغلاله؛ لتدعيم صفوفه خلال المرحلة القادمة، في انتظار حسم موقف اللاعب النهائي، سواء بالبقاء مع الأهلي، أو خوض تجربة جديدة.

منتخب مصر السابق أحمد عبدالقادر النادي الأهلي لاعب النادي الأهلي نادي بيراميدز إدارة الأهلي

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

جانب من الندوة

الإفتاء والثقافة تنظمان ندوة توعوية بقصر العياط حول دور الأسرة في تعزيز الأمن المجتمعي

د. عطية لاشين

عطية لاشين يصحح مفهوما خاطئا للآية الكريمة«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا»

تنفيذًا لتوجيهات شيخ الأزهر.. آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمياه النقية والأدوية والمستلزمات المعيشية توزع على أشقائنا النازحين

تنفيذا لتوجيهات شيخ الأزهر.. آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمياه النقية والأدوية تدخل غزة

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

