تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما للجماهير بشأن صفقات الأهلي وبيراميدز

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا للجماهير  بشأن صفقات الاهلي و بيراميدز عبر حسابها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي :للنقاش - هل الأهلي قادر علي منافسة بيراميدز في صفقات يناير ؟؟؟ وليه دايما بيراميدز بيكون له السبق الفترة الأخيرة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي فاركو يوم 10 يناير المقبل، على ستاد الجيش في برج العرب، في إطار الجولة السادسة من دور مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعرّض فريق الكرة بالنادي الأهلي لهزيمة ثقيلة أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر «كأس الرابطة».

وأُقيمت المواجهة على استاد السلام، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث ظهر المقاولون العرب بشكل قوي ونجح في حسم اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

موقف الأهلي في ترتيب المجموعة

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد الأهلي عند 3 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتلقى ثلاث هزائم خلال مشواره في البطولة حتى الآن

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

رئيس هيئة النيابة الإدارية يتفقد مقر الهيئة

رئيس النيابة الإدارية يتفقد مقر الهيئة استعدادا لمسابقة التعيين لوظيفة معاون

الإدارية العليا

الإدارية العليا: لجان توفيق المنازعات غايتها تحقيق العدالة الناجزة وتقليل النفقات

المتهمين

القبض على 7 عناصر جنائية تعدوا على شخص بالأسلحة البيضاء بالإسماعيلية

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح.. اختيارات ذكية لنجاح يومك الكبير

وحدة السكان بالشرقية تنظم ٧٠٠ ندوة توعوية لتمكين الأسرة خلال 2025

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

