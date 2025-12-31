مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما للجماهير بشأن صفقات الأهلي وبيراميدز

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا للجماهير بشأن صفقات الاهلي و بيراميدز عبر حسابها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي :للنقاش - هل الأهلي قادر علي منافسة بيراميدز في صفقات يناير ؟؟؟ وليه دايما بيراميدز بيكون له السبق الفترة الأخيرة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي فاركو يوم 10 يناير المقبل، على ستاد الجيش في برج العرب، في إطار الجولة السادسة من دور مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعرّض فريق الكرة بالنادي الأهلي لهزيمة ثقيلة أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر «كأس الرابطة».

وأُقيمت المواجهة على استاد السلام، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث ظهر المقاولون العرب بشكل قوي ونجح في حسم اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

موقف الأهلي في ترتيب المجموعة

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد الأهلي عند 3 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتلقى ثلاث هزائم خلال مشواره في البطولة حتى الآن