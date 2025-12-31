تعليق شوبير بعد انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز: كان مرحب بعرض الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل انتقال حامد حمدان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير: الناس في بتروجيت كانوا مرحبين جدًا بعرض النادي الأهلي خاصة أن رغبة حامد حمدان كانت بالموافقة، لكن دلوقتي بيراميدز خلص كل حاجة واللاعب وقع على العقد الثلاثي والنهارده هيتم تحويل المبلغ إلى بتروجيت".

وأضاف: “قيمة الصفقة مش كبيرة زي ما الناس متخيلة وقد تكون أقل بكثير من المتداول و اللاعب هيتدرب مع بيراميدز فردي”.

وتابع: "في ناس كتير بتسأل ليه كنت بتقول إن توروب كان موافق على حامد حمدان وبعد كده غير رأيه.

واستكمل: الحقيقة هو شايف إن عنده كفاية من اللاعبين زي ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان، وده خلاه يحس إن حامد حمدان مش هيلاقي فرصة للعب مع الفريق رغم إنه كان مؤمن بقدراته في البداية."