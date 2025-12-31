شادي محمد: ما فعله جون إدوارد لا يليق بالأندية الكبرى والأهلي يملك أفضل منظومة إدارية

أكد شادي محمد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ما قام به جون إدوارد داخل نادي الزمالك لا يتناسب مع طبيعة الأندية الكبرى، مشددًا على أنه أمر غير مقبول ولم يشهده طوال مسيرته داخل النادي الأهلي.

وقال شادي محمد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن جون إدوارد لا يُعد رمزًا كبيرًا داخل نادي الزمالك حتى يصدر بيانًا بهذا الشكل، معتبرًا أن تجربته مع القلعة البيضاء لم تحقق النجاح المنتظر.

وأضاف أن الإيجابية الوحيدة التي ظهرت في الزمالك خلال السنوات الأخيرة هي وفاء جماهير النادي، متسائلًا عن غياب نجوم الزمالك السابقين عن المشهد، وسبب إبعادهم عن الإدارات الفنية وعدم الاستفادة من خبراتهم.

وأشاد شادي محمد بمنظومة النادي الأهلي، مؤكدًا أنها تُعد الأفضل في تاريخ الرياضة المصرية، محذرًا في الوقت نفسه من أن الكرة المصرية ستتأثر سلبًا في حال غياب الزمالك عن المنافسة القوية.

وعن مواجهة منتخب مصر أمام بنين، شدد نجم الأهلي السابق على ضرورة احترام المنافس والاستعداد الجيد للمباراة من خلال دراسة المنتخب المنافس جيدًا، حتى لا يتم تعقيد اللقاء، مؤكدًا أن المنتخب المصري قادر على تحقيق الفوز بشرط الضغط بقوة منذ بداية المباراة.

واختتم تصريحاته بالحديث عن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه تعرض لانتقادات عديدة في الفترة الماضية، لكنه رد عليها بالنتائج داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه يعجبه التغيير الذي طرأ على شخصيته، خاصة تراجعه عن العصبية واعتماده على الهدوء في إدارة الفريق.