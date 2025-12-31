قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شادي محمد: ما فعله جون إدوارد لا يليق بالأندية الكبرى والأهلي يملك أفضل منظومة إدارية

شادي محمد
شادي محمد
عبدالله هشام

أكد شادي محمد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ما قام به جون إدوارد داخل نادي الزمالك لا يتناسب مع طبيعة الأندية الكبرى، مشددًا على أنه أمر غير مقبول ولم يشهده طوال مسيرته داخل النادي الأهلي.

وقال شادي محمد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن جون إدوارد لا يُعد رمزًا كبيرًا داخل نادي الزمالك حتى يصدر بيانًا بهذا الشكل، معتبرًا أن تجربته مع القلعة البيضاء لم تحقق النجاح المنتظر.

وأضاف أن الإيجابية الوحيدة التي ظهرت في الزمالك خلال السنوات الأخيرة هي وفاء جماهير النادي، متسائلًا عن غياب نجوم الزمالك السابقين عن المشهد، وسبب إبعادهم عن الإدارات الفنية وعدم الاستفادة من خبراتهم.

وأشاد شادي محمد بمنظومة النادي الأهلي، مؤكدًا أنها تُعد الأفضل في تاريخ الرياضة المصرية، محذرًا في الوقت نفسه من أن الكرة المصرية ستتأثر سلبًا في حال غياب الزمالك عن المنافسة القوية.

وعن مواجهة منتخب مصر أمام بنين، شدد نجم الأهلي السابق على ضرورة احترام المنافس والاستعداد الجيد للمباراة من خلال دراسة المنتخب المنافس جيدًا، حتى لا يتم تعقيد اللقاء، مؤكدًا أن المنتخب المصري قادر على تحقيق الفوز بشرط الضغط بقوة منذ بداية المباراة.

واختتم تصريحاته بالحديث عن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه تعرض لانتقادات عديدة في الفترة الماضية، لكنه رد عليها بالنتائج داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه يعجبه التغيير الذي طرأ على شخصيته، خاصة تراجعه عن العصبية واعتماده على الهدوء في إدارة الفريق.

شادي محمد الأهلي الزمالك جون إدوارد الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

كوبري السيدة عائشة

السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام

ترشيحاتنا

التصديري للمفروشات

التصديرى للمفروشات: نطالب الحكومه بمنع تصدير القطن الشعر

وزير المالية

غدًا ..تفعيل منظومة ACI على الموانئ الجوية.. والمالية تشرح أهمية القرار..تفاصيل

التعاون

تعاون مصري دولي لتعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع التبريد الصناعي في مصر

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد