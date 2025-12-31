قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة اثنين ونجاة بطل العالم بأعجوبة.. التحقيقات تكشف سبب حادث بطل الملاكمة أنطوني جوشوا
أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تعادل النصر مع الاتفاق في دوري روشن السعودي
كفر الشيخ تتضامن والنقابة العامة تتجاهل.. أزمة «الاستعانة» تتواصل داخل «الأطباء البيطريين»
نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط أساسي لاستمرار مشروع السلام في غزة
شادي محمد: صفقات الأهلي الأخيرة عزّزت الأداء الفني للفريق.. وهذا موقف حامد حمدان
رمضان صبحي يطعن اليوم على حكم حبسه سنة في قضية تزوير محررات رسمية
تفاصيل استخراج فيش جنائي في أسرع وقت | اعرف الرسوم
بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
الرئيس الكولومبي: واشنطن استهدفت مصنع كوكايين في فنزويلا
محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف
خلافات طي الكتمان.. مسئول أمريكي يكشف سبب الإشادة المفرطة من ترامب لـ «نتنياهو»
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
شادي محمد: صفقات الأهلي الأخيرة عزّزت الأداء الفني للفريق.. وهذا موقف حامد حمدان

شادي محمد
شادي محمد
إسراء أشرف

أكد شادي محمد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إدارة النادي الأهلي نجحت خلال الفترة الأخيرة في إبرام صفقات قوية، بضم لاعبين أصحاب خبرات وقيمة فنية كبيرة، ما انعكس بشكل واضح على أداء الفريق.

وأوضح شادي محمد، خلال تصريحاته لبرنامج «نمبر وان» مع الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، أن المدير الفني ييس توروب قدم بصمة مميزة مع الفريق، من خلال الاعتماد على أسلوب لعب مرن وغير نمطي داخل الملعب، وهو ما ساعد على تحقيق حالة من التفاهم والانسجام بين اللاعبين، خاصة النجوم منهم.

وأشار إلى أن بعض اللاعبين ظهروا بشكل مختلف تحت قيادة توروب، وعلى رأسهم المغربي أشرف بن شرقي، إلى جانب محمود حسن تريزيجيه، مستفيدين من قدراتهم على الاختراق والتحرك بدون كرة، مؤكدًا أن المدرب يُحسن توظيف العناصر المميزة واستغلال إمكانياتهم الفنية بالشكل الأمثل.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن ييس توروب كان صاحب قرار رفض التعاقد مع حامد حمدان، بعدما أكد عدم حاجة الفريق لخدماته في الوقت الحالي، في ظل توافر بدائل قوية في نفس المركز. كما انتقد ما وصفه بحملات الضغط المرتبطة بـ«نغمة الصفقات»، مشيرًا إلى أن بعض الوكلاء والصفحات تلجأ لتلك الأساليب لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدًا أن الأهلي لا يتعاقد إلا وفق رؤية فنية واضحة واحتياجات حقيقية للفريق.

ولفت شادي محمد إلى أن الفريق لا يزال بحاجة لتدعيم بعض المراكز، وفي مقدمتها مركز المهاجم الصريح، لزيادة الفاعلية الهجومية.

وبشأن مستقبل وسام أبو علي، شدد على أن سياسة الأهلي واضحة في هذا الملف، قائلًا: «اللي يشتريني أشتريه واللي يبعني أبيعه»، موضحًا أن بعض اللاعبين قد يبدعون خارج الأهلي، لكنهم لا يقدمون نفس المستوى داخل القلعة الحمراء بسبب الضغوط الكبيرة والمنافسة الشرسة داخل الفريق.

شادي محمد الأهلي النادي الأهلي اخبار الأهلي وسام أبو علي يس توروب مدرب الأهلي حامد حمدان

