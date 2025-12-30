قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
رياضة

خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق

جون إدوارد
جون إدوارد
عبدالله هشام

كشف مصدر عن تواصل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك مع حسين لبيب رئيس النادي لاتخاذ إجراء ضد جون إدوارد .

وأضاف المصدر : أعضاء مجلس الإدارة طالبوا بتحويل جون إدوارد للتحقيق بعد إصدار بيان دون إذن من النادي وفي توقيت غريب.

سفر حسين لبيب لفرنسا

غادر حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،  إلى فرنسا، اليوم من أجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة تستمر لمدة أسبوع.

ويسعى حسين لبيب لاستكمال سلسلة من الفحوصات التي كان قد بدأها منذ فترة ولم يتمكن من استكمالها.

ويتولى نائبه هشام نصر مهمة إدارة نادي الزمالك خلال فترة غياب رئيس النادي لحين عودته من جديد.

يعاني نادي الزمالك ، من الأزمة المالية الخانقة التي ضربت جدرانه ، وأثرت علي مناحي الأنشطة الرياضية، وفى مقدمتها فريق كرة القدم الأول.

الأزمة المالية قادت نادي الزمالك ، إلى أزمات ساخنة على الساحة وصلت رحاها إلي مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ، وما صاحبها من شكاوي للاعبين والأجهزة الفنية.

العديد من النجوم بصفوف فريق الزمالك، اضطروا إلى فسخ العقود من طرف واحد جراء عدم حصولهم على المستحقات المالية رافضين أية حلول معتبرين إياها من قبيل المسكنات.

وقام صلاح مصدق بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك، من طرف واحد في أواخر شهر نوفمبر 2025.

ويعود أسباب الخلاف بين اللاعب المغربي ونادي الزمالك إلى مستحقات مالية متأخرة إضافة إلى شعور اللاعب بعدم التقدير الفني لعدم منحه فرصة المشاركة في المباريات ورفض النادي عروضاً سابقة لرحيله.

وغادر صلاح مصدق، إلى المغرب ويستعد لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الزمالك من أجل المطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

أرسل وكيل المغربي عبدالحميد معالي، إنذارا بفسخ التعاقد من طرف واحد لعدم حصول اللاعب على راتب 4 أشهر.
وحاولت إدارة نادي الزمالك، تسوية الأزمة المالية مع اللاعب ووكيله ثم فوجئ مسئولي القلعة البيضاء، بانضمام عبدالحميد معالي إلى صفوف نادي اتحاد طنجة المغربى.

فسخ المغربي محمود بنتايج عقده من طرف واحد بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة فيما حذر نادي الزمالك من انتقاله لأي نادي وقام اللاعب بالزواج من نجلة عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان.

الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب جون إدوارد فريق الزمالك

