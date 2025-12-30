قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
رياضة

أحمد حسن: غضي كبير بين لاعبي الزمالك بسبب تأخر المستحقات المالية

احمد حسن
احمد حسن
منار نور

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن حالة لاعبي الزمالك بعد تأخر حصولهم علي مستحقاتهم من النادي . 

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك “: لاعبو الزمالك في حالة غضب بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم لكنهم لن يتقدموا بأي شكوى ضد النادي  ”. 

يستعد نادي الزمالك لعقد جلسة مع مسئولي وزارة الأوقاف لإنهاء ملف أرض النادي في منطقة جامعة الدول العربية .

ويحاول نادي الزمالك بدء المفاوضات مع وزارة الأوقاف لتجديد حق الانتقاع بقطعة الأرض المقدرة بنحو 50ألف متر مربع والتي ينتهى حق الانتفاع بها في 2026

ويسعى نادي الزمالك للتفاوض حول وجود بند الاستبدال وتسديد أقساط مالية لتحويل الأرض من حق انتفاع إلى ملكية كاملة لنادي الزمالك.

يأتى ذلك في ظل مساعي إدارة الزمالك لإنهاء بعض الأزمات المتعلقة بأصول النادي للحصول على مساحة من الاستقرار القانوني والإداري.


 

احمد حسن الزمالك مستحقات اللاعبين

