أحمد حسن: غضي كبير بين لاعبي الزمالك بسبب تأخر المستحقات المالية

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن حالة لاعبي الزمالك بعد تأخر حصولهم علي مستحقاتهم من النادي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك “: لاعبو الزمالك في حالة غضب بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم لكنهم لن يتقدموا بأي شكوى ضد النادي ”.

يستعد نادي الزمالك لعقد جلسة مع مسئولي وزارة الأوقاف لإنهاء ملف أرض النادي في منطقة جامعة الدول العربية .

ويحاول نادي الزمالك بدء المفاوضات مع وزارة الأوقاف لتجديد حق الانتقاع بقطعة الأرض المقدرة بنحو 50ألف متر مربع والتي ينتهى حق الانتفاع بها في 2026

ويسعى نادي الزمالك للتفاوض حول وجود بند الاستبدال وتسديد أقساط مالية لتحويل الأرض من حق انتفاع إلى ملكية كاملة لنادي الزمالك.

يأتى ذلك في ظل مساعي إدارة الزمالك لإنهاء بعض الأزمات المتعلقة بأصول النادي للحصول على مساحة من الاستقرار القانوني والإداري.



