تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع

غادر حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى فرنسا، اليوم من أجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة تستمر لمدة أسبوع.

ويسعى حسين لبيب لاستكمال سلسلة من الفحوصات التي كان قد بدأها منذ فترة ولم يتمكن من استكمالها.

ويتولى نائبه هشام نصر مهمة إدارة نادي الزمالك خلال فترة غياب رئيس النادي لحين عودته من جديد وفقا للائحة حيث في حال غياب الرئيس يتولي نائبه ادارة شئون الزمالك.

محاولات حل أزمة أرض الأوقاف

في سياق أخر يستعد نادي الزمالك لعقد جلسة مع مسئولي وزارة الأوقاف لإنهاء ملف أرض النادي في منطقة جامعة الدول العربية .

ويحاول نادي الزمالك بدء المفاوضات مع وزارة الأوقاف لتجديد حق الانتقاع بقطعة الأرض المقدرة بنحو 50ألف متر مربع والتي ينتهى حق الانتفاع بها في 2026

ويسعى نادي الزمالك للتفاوض حول وجود بند الاستبدال وتسديد أقساط مالية لتحويل الأرض من حق انتفاع إلى ملكية كاملة لنادي الزمالك.

يأتى ذلك في ظل مساعي إدارة الزمالك لإنهاء بعض الأزمات المتعلقة بأصول النادي للحصول على مساحة من الاستقرار القانوني والإداري.