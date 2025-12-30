قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدخل جراحي دقيق.. إنقاذ عين مريضة بمستشفى رمد المنصورة
وزير قطاع الأعمال يعلن الانتهاء الكامل من مصنع شركة النصر للسيارات
انقطاع الكهرباء خلال كلمة الرئيس السوري في حفل الإعلان عن العملة الجديدة
السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر في الشهداء.. صور
بعد قرار الصحة الأخير.. شروط ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
تحقيقات وملفات

مستقبل المدير الفني للزمالك.. هل يستمر عبد الرؤوف أم يرحل عن الفريق؟

أحمد عبد الرؤوف
أحمد عبد الرؤوف
منتصر الرفاعي

تعيش أروقة نادي الزمالك حالة من الترقب والجدل في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم قبل أيام قليلة من مواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة في بطولة كأس عاصمة مصر حيث تتصاعد الأصوات داخل القلعة البيضاء بين الاستمرار ومنح الثقة أو إحداث تغيير فني جديد قد يعيد ترتيب الأوراق في توقيت بالغ الحساسية.

مقترح داخل الزمالك برحيل المدير الفني

شهدت الساعات الماضية طرح مقترح داخل مجلس إدارة نادي الزمالك يقضي برحيل أحمد عبد الرؤوف عن تدريب الفريق مع التأكيد على ضرورة تجهيز البديل أولا قبل الإعلان عن القرار حفاظًا على استقرار الفريق الفني وقدرته على المنافسة وعدم فقدان نقاط جديدة في البطولات التي يشارك فيها.

مجلس الإدارة يدرس القرار وسط أزمات مالية

ولا يزال مجلس إدارة الزمالك يدرس المقترح حتى الآن على أن يتم حسم القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقرر عقده اليوم سواء بالموافقة على رحيل عبد الرؤوف أو استمراره في ظل معاناة النادي من أزمة مالية وإيقاف القيد، وعدم سداد مستحقات اللاعبين وهو ما يعوق التفاوض مع مدرب أجنبي في الوقت الحالي خاصة مع مطالبته بالحصول على مقدم تعاقد ومستحقاته المالية.

انقسام إداري حول مستقبل عبدالرؤوف

ويسود انقسام داخل مجلس إدارة الزمالك بشأن مصير المدير الفني حيث يرى فريق ضرورة غلق ملف التعاقد مع مدرب أجنبي مؤقتا والتركيز على دعم أحمد عبد الرؤوف لضمان الاستقرار الفني حتى نهاية الموسم بالتوازي مع العمل على حل أزمة إيقاف القيد بينما يطالب فريق آخر بالتعاقد مع مدرب أجنبي صاحب خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع ظروف الدوري المصري والبطولات الأفريقية.

عبد الرؤوف يقود مران الزمالك استعدادًا للاتحاد

يقود أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء في إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها بعد غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سبب إلغاء مران الزمالك بالأمس

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن قرار إلغاء التدريبات الجماعية للفريق التي كان مقررًا إقامتها أمس على استاد الكلية الحربية جاء بسبب تصريحات أحمد عبد الرؤوف عقب مباراة الأبيض أمام بلدية المحلة في كأس مصر.

تصريحات المدرب تشعل الأزمة

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة أن إلغاء التدريب جاء على خلفية تصريحات عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي والتي تطرق خلالها إلى تفاصيل أزمة محمود بنتايج وتأثير الأزمة المالية على أداء الفريق إلى جانب حديثه عن مشاركة أحمد حمدي وهو ما تسبب في حالة من الجدل داخل النادي.

إخطار اللاعبين وبدء الاستعداد رسميًا

وقام جهاز الكرة بنادي الزمالك بإخطار لاعبي الفريق، عبر جروب “واتس آب” الخاص بالفريق بإلغاء تدريب أمس على أن يبدأ الفريق استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

نادي الزمالك كأس عاصمة مصر مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد عبد الرؤوف

