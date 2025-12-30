انفراجة في أزمات الزمالك .. تفاصيل

دخل نادي الزمالك في عدة أزمات بعد أزمة أرض أكتوبر حيث واجه صعوبات مالية حاده أدت لرحيل عدد كبير من اللاعبين دون العودة للنادي على خلفية المستحقات المالية المتأخرة.

وبدأ يتجه الزمالك نحو حل عدد كبير من الأزمات أبرزها أزمة المدير الفني الجديد للفريق بعد تصريحات أحمد عبدالرؤوف التي أغضبت مجلس إدارة الأهلي.

وطرح مجلس إدارة الزمالك عدة أسماء لتولى مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة ولعل أقربهم في الوقت الحالي طارق مصطفى حيث حقق نجاحا باهرا مع البنك الأهلي في الموسم الماضي وهو الأقرب للمهمة حاليا.

ويستعد نادي الزمالك لاستقبال مبالغ مالية من المحبين لحل بعض الازمات المالية المرتبطة بمستحقات متأخرة للاعبين وكذلك المدربين السابقين والتي أدت لإيقاف القيد خلال الفترة الماضية.

جلسة جون إدوارد في الزمالك

قرر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عقد جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي لمناقشة عدة ملفات شائكة في ملف كرة القدم خلال الساعات القادمة.

ويحضر الاجتماع جون إدوارد وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس النادي وهم الثنائي الذي يحق لهم مناقشة المدير الرياضي وفق الإتفاق السابق بينهما قبل توليه مهمة المدير الرياضي.

وحسب تصريحات مصدر داخل الزمالك لـ صدى البلد فإن أبرز الملفات المطروحة خلال الجلسة هي أزمة المستحقات المالية في نادي الزمالك وكذلك ملف الراحلين عن الفريق خلال الفترة الحالية واخرهم بنتايج.

ويناقش الزمالك خلال الاجتماع المرتقبة ملف إيقاف القيد وسبل حل الأزمة بجانب ملف التجديد للاعبي الفريق الذي ينتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.