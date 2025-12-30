اجتماع جديد في الزمالك بين جون إدوارد وحسين لبيب

قرر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عقد جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي لمناقشة عدة ملفات شائكة في ملف كرة القدم خلال الساعات القادمة.

ويحضر الاجتماع جون إدوارد وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس النادي وهم الثنائي الذي يحق لهم مناقشة المدير الرياضي وفق الإتفاق السابق بينهما قبل توليه مهمة المدير الرياضي.

وحسب تصريحات مصدر داخل الزمالك ل صدى البلد فإن أبرز الملفات المطروحة خلال الجلسة هي أزمة المستحقات المالية في نادي الزمالك وكذلك ملف الراحلين عن الفريق خلال الفترة الحالية واخرهم بنتايج.

ويناقش الزمالك خلال الاجتماع المرتقبة ملف إيقاف القيد وسبل حل الأزمة بجانب ملف التجديد للاعبي الفريق الذي ينتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.