السر وراء بيان جون إدوارد في نادي الزمالك

كشف جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك تفاصيل أزمات الفريق الأول بكرة القدم بعد رحيل اللاعبين وفسخ عقودهم في الفترة الأخيرة.

وكانت آخر أزمة لنادي الزمالك التي كشفها أحمد عبدالرؤوف المدير الفني الفريق حينما أكد رحيل بنتايج عن الفريق وفيه عقده على خلفية الأزمة المالية.

وتأكد جون إدوارد من استعداد اللاعبين بتقديم شكاوى وإنذارات ضد نادي الزمالك خلال الفترة القادمة على خلفية تأخر المستحقات لمدة وصلت لأربعة اشهر.

كما منح جون إدوارد فرص عدة لنادي الزمالك لحل الأزمة المالية وهو ما لم يتم تحقيقه مما جعله موضع اتهام بشكل مستمر بعد كل مباراة داخل النادي.

وتعد أبرز الأسباب التي دفعت إدوارد لإصدار البيان هي عدم تنفيذ مجلس الإدارة وعوده بشأن الإتفاقات التي عقدها مع المدير الرياضي وبعدها لم يتم توفير اي مبالغ مالية لإتمام الصفقات او حل أزمات المستحقات للاعبين.