أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا ، عن سبب إلغاء نادي الزمالك لمرانه الذي كان محددا له الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأشار أضا عبر برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد ، إلى أن قرار الإلغاء جاء على خلفية حالة الغضب بين اللاعبين بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية لفترة طويلة، بالإضافة إلى تجاهل إدارة النادي للرد على اتصالاتهم، ما دفع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لمحاولة إيجاد حلول عاجلة لإنهاء الأزمة المالية واحتواء الغضب قبل مواجهة الفريق القادمة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يعود الزمالك للتدريبات بشكل طبيعي غدًا بعد حل جزء من الأزمات المالية.