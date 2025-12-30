قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخور أسقف بولس ساتي يستقبل سفير جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأوروبي للتهنئة بعيد الميلاد
أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة
هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة
نداء من وزارة النقل للمواطنين: وعيكم هو الضمان الأول لسلامة مرفق المترو والـLRT
كيف واجه القانون جرائم السب والقذف على السوشيال ميديا
الفرح باظ.. محمد إمام يعلق على عدم حضوره حفل زفاف كروان مشاكل
ابتهاجا بفوز أحد المرشحين.. القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في قنا
دعاء صلاة الفجر للرزق والبركة في الأموال.. لا تغفل عنه بعد الأذان
وفاة نجم الأهلي السابق حمدي جمعة بعد صراع مع المرض
سيارة نقل.. الداخلية تكشف حقيقة تحذير شخص من السير بمدينة بدر
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

كشف الإعلامي محمد طارق أضا ، عن سبب إلغاء نادي الزمالك لمرانه الذي كان محددا له الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأشار أضا عبر برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد ، إلى أن قرار الإلغاء جاء على خلفية حالة الغضب بين اللاعبين بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية لفترة طويلة، بالإضافة إلى تجاهل إدارة النادي للرد على اتصالاتهم، ما دفع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لمحاولة إيجاد حلول عاجلة لإنهاء الأزمة المالية واحتواء الغضب قبل مواجهة الفريق القادمة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يعود الزمالك للتدريبات بشكل طبيعي غدًا بعد حل جزء من الأزمات المالية.

محمد طارق أضا نادي الزمالك الزمالك الاتحاد السكندري صدى البلد حسين لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

صورة أرشيفية

موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي |ماذا قررت التعليم؟

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة

الطقس في مصر

الأرصاد: أمطار تضرب بعض المحافظات غدا بينها القاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

معرض صور

OPPO تحتفي بـ Super Moments لحظات استثنائية في مصر عبر جوائزها العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2025

بطارية

ريلمي تجهز هاتفا ببطارية 10,001 ملي أمبير الأكبر في السوق

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

بالصور

حصاد 2025.. أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام
حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام
حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

سوبارو تكشف ملامح مشاركتها في معرض طوكيو 2026

سوبارو
سوبارو
سوبارو

هل تشعر برعشة يد مفاجئة؟.. أمراض خطيرة لا تتجاهلها

هل تشعر برعشة يد مفاجئة
هل تشعر برعشة يد مفاجئة
هل تشعر برعشة يد مفاجئة

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقه يتمسك به والأمن يفحص الواقعة.. خبيرة توجه نصائح مهمة للأطفال للتصدي لمحاولات الاختطاف

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة

فيديو

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد