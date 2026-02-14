قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دورتموند يكتسح ماينز برباعية ويواصل مطاردة بايرن ميونخ في الدوري الألماني
غزة..اشتباكات عنيفة بين ميليشيات عميلة وحماس وجيش الاحتلال يتدخل
تصدر التريند بحفل موسم الرياض.. رسائل مؤثرة من محمد حماقي للجمهور | شاهد
أحمد صالح: معتمد جمال يجيد توظيف لاعبي الزمالك بشكل جيد
المكسيك: فتح جسر جوي مع كوبا لتوصيل المساعدات الإنسانية
تامر عبدالمنعم يعلن تفاصيل خيمة البيت الفني للفنون الشعبية الرمضانية
نزار شقرون: فوزي بجائزة نجيب محفوظ وسام واعتراف بحواري مع الأدب العربي
ساعة الحسم تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران
أبو العلا: رابطة الأندية تصدر صورة محبطة في الدوري المصري
حسام المندوه: أعضاء بمجلس الزمالك فكروا في الاستقالة.. ونحتاج 4 سنوات للتعافي
نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة والدة عبير فاروق بعد أزمة صحية
ستارمر يدعو أوروبا إلى الحد من اعتمادها الدفاعي الدائم على أمريكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 13 طائرة أوكرانية خلال 3 ساعات

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 13 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مناطق من البلاد بين الـ8 والـ11 مساء بتوقيت موسكو.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت السلطات الأوكرانية تفعيل الدفاعات الجوية في كييف بعد رصد مسيرات روسية، حيث اخترقت 10 مسيرات روسية أجواء العاصمة.

وقال مسؤول عسكري أوكراني إن كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي.

فيما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على عدم استعداده لعقد أي لقاء لحل النزاع في أوكرانيا على أراضي روسيا أو بيلاروس، بحسب وكالة "أوكرينفورم".

وقال زيلينسكي: "نحن مستعدون لدعم مقترحات الولايات المتحدة باللقاء في أي أراض: أمريكا، أوروبا، دول محايدة، أي دول، باستثناء الاتحاد الروسي وبيلاروس".

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني رفضا صريحا لدعوة بوتين الذي سبق أن قال: "إذا كان زيلينسكي مستعدا للقاء، فليأتِ إلى موسكو".

وكان زيلينسكي صرح بشكل متناقض سابقا بأنه مستعد للقاء "بأي شكل"، قبل أن يحدد موقفه باستثناء الأراضي الروسية والبيلاروسية.

يأتي هذا الموقف بالتزامن مع أنباء عن مفاوضات غير معلنة، حيث أفادت صحيفة "تايمز أوف أوكرانيا"، الأربعاء، نقلا عن مصادر، بأن كييف تدرس إمكانية إرسال وفد إلى موسكو لإجراء مفاوضات حول التسوية في أوكرانيا.

روسيا أوكرانيا منظومات الدفاع الجوي وزارة الدفاع الروسية أجواء كييف

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تطلق ورشة رصد الدراما الرمضانية 2026

لجنة الإعلام بقومي المرأة تطلق ورشة رصد الدراما الرمضانية 2026

الهلال الاحمر

الهلال الأحمر يكرم متطوعيه من طلاب الثانوية العامة المتفوقين

هاني ضاحي يلتقي مهندسي محافظة الغربية

هاني ضاحي: نعاني من قلة فرص العمل المتاحة للمهندسين حديثي التخرج

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تهمل التفاصيل الصغيرة

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الجدي حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. اصبر وتمهل قبل القرار

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

