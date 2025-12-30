موعد مباراة الزمالك والاتحاد في كأس العاصمة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويواجه نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتذاع مباراة الزمالك والإتحاد السكندري عبر شبكة قنوات “أون سبورت”، بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العاصمة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

اجتماع داخل الزمالك

في سياق آخر، قرر حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي، لمناقشة عدة ملفات شائكة في ملف كرة القدم خلال الساعات القادمة.

ويحضر الاجتماع جون إدوارد وحسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وهشام نصر، نائب رئيس النادي، وهم الثنائي الذي يحق لهم مناقشة المدير الرياضي وفق الاتفاق السابق بينهما قبل توليه مهمة المدير الرياضي.

وحسب تصريحات مصدر داخل الزمالك لموقع “صدى البلد”، فإن أبرز الملفات المطروحة خلال الجلسة هي أزمة المستحقات المالية في نادي الزمالك، وكذلك ملف الراحلين عن الفريق خلال الفترة الحالية، وآخرهم بنتايج.

ويناقش الزمالك خلال الاجتماع المرتقبة ملف إيقاف القيد وسبل حل الأزمة، بجانب ملف التجديد للاعبي الفريق الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.