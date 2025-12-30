شوبير: بيان جون إدوارد عاطفي ولا يليق بإدارة نادٍ بحجم الزمالك

علّق الإعلامي أحمد شوبير على البيان الصادر عن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، والذي تناول خلاله الأزمات التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن أسلوب الخطاب لم يكن مناسبًا لطبيعة العمل داخل المنظومة الكروية.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن البيان جاء بلهجة عاطفية لا تتماشى مع متطلبات كرة القدم، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الخطاب لا يلقى قبولًا لدى جماهير الزمالك، مؤكدًا أن ما يهم الجمهور في المقام الأول هو تحسّن أوضاع الفريق وعودته للمسار الصحيح، وليس الخوض في تفاصيل إدارية داخلية.

كشف جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك تفاصيل أزمات الفريق الأول بكرة القدم بعد رحيل اللاعبين وفسخ عقودهم في الفترة الأخيرة.

وكانت آخر أزمة لنادي الزمالك التي كشفها أحمد عبدالرؤوف المدير الفني الفريق حينما أكد رحيل بنتايج عن الفريق وفيه عقده على خلفية الأزمة المالية.

وتأكد جون إدوارد من استعداد اللاعبين بتقديم شكاوى وإنذارات ضد نادي الزمالك خلال الفترة القادمة على خلفية تأخر المستحقات لمدة وصلت لأربعة اشهر