تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة بتروجيت في كأس عاصمة مصر

أعلن أيمن الرمادى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت ضمن مباريات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.
وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى :
حراسة المرمى : عبدالعزيز البلعوطي
خط الدفاع : محمود الجزار، مصطفي الزناري، مصطفى دويدار، يعقوبو
خط الوسط : احمد النادري، محمود عماد، محمد ابراهيم
خط الهجوم : يسري وحيد ، احمد ياسر ريان، سيد نيمار .
ويجلس على مقاعد البدلاء:
أحمد طارق سليمان، محمد فتحي، احمد متعب ، احمد مدبولي، هشام صلاح، امير مدحت، محمد بن شرقي، أحمد أمين اوفا، داو سيريل.