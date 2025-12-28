البنك الأهلي يحسم الجدل بشأن فائدة الشهادات القائمة وحقيقة طرح جديدة

قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك لا يخطط لطرح شهادات جديدة بنفس فائدة الـ 27% التي كانت سائدة سابقًا، مضيفا أن البنك يواصل تقديم شهادات بفائدة 17% لمدة 3 سنوات مع فائدة شهرية.

وتابع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم عقد اجتماع في لجنة الألكو (ALCO) غدًا لمراجعة الأسعار بعد خفض البنك المركزي لسعر الفائدة 1%.

وأكمل محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشهادات القائمة ستظل تتمتع بالفائدة الثابتة كما هي، وأن أي تغييرات ستقتصر على الشهادات الجديدة التي ستنتهي بين يناير وأبريل.

وأشار محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى أن العلاقة بين الفائدة والتضخم هي العامل الأساسي الذي يحدد فائدة المودع، حيث أن الفائدة العالية مع تضخم أعلى تؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للمال.

وأضاف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إذا كانت الفائدة 5% والتضخم 3%، هذا في مصلحة المودع، لكن إذا كان التضخم 30% والفائدة 20%، فهذا ضد مصلحة المودع".