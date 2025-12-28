جامعة أسوان تعلن القائمة المبدئية لمرشحي منصب عميد كلية الآثار

أعلنت جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن القائمة المبدئية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الآثار، وذلك عقب غلق باب الترشح اليوم الاحد الموافق 28 ديسمبر ،والذي بدء من الاثنين الماضي الموافق 22 ديسمبر 2025م، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لاختيار القيادات الجامعية.



وضمت القائمة المبدئية للمرشحين كلا من الأستاذ الدكتور أحمد محمد سلام حسن قائم بعمل رئيس قسم ترميم الآثار بالكلية.



والأستاذ الدكتور أيمن صلاح طه محمد قائم بعمل عميد كلية الآثار، الأستاذ الدكتور إيناس مصطفى عبدالمحسن إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الأستاذ الدكتور ثناء علي علي طالب أستاذ بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة أسوان.

جهود



وفي هذا السياق، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن الجامعة تسير بثبات نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في كافة إجراءاتها الإدارية والأكاديمية، مشددًا على أن اختيار العميد الجديد سيتم وفق معايير علمية ومهنية دقيقة تضمن اختيار الأكفأ والأقدر على قيادة الكلية خلال المرحلة القادمة.

وأضاف "نصرت" أن جامعة أسوان تضع مصلحة طلابها ومنظومتها التعليمية فوق كل اعتبار، وتسعى لتمكين القيادات الأكاديمية المتميزة القادرة على تطوير الأداء الجامعي ودعم خطط التحديث المؤسسي بما يواكب رؤية الدولة في الارتقاء بالتعليم العالي.