محافظ أسوان يعرض المستجدات بملفات المخلفات والتعديات وحياة كريمة على وزيرة التنمية المحلية

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اللواء دكتورة إسماعيل كمال محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة فى إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع المحافظين لمتابعة التكليفات الرئاسية فى مختلف الملفات الخدمية التى تمس حياة المواطنين.

فى بداية اللقاء استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ أسوان موقف منظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظة والمشروعات التى تم الإنتهاء منها خلال الفترة الماضية، وتتضمن الإنتهاء من إنشاء مدفن صحى بإدفو بتكلفة 21 مليون جنيه ، ودعم المحافظة بعدد 2 سيارة قلاب سعة 40 طن وعدد 2 لودر وعدد 2 مكبس سعة 18 متر مكعب بتكلفة 15.3 مليون جنيه، بالإضافة لرفع تراكمات 147 ألف طن بتكلفة 16 مليون جنيه حيث بلغت التكلفة الإجمالية للاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظة حوالى 52.3 مليون جنيه .

كما تطرق الإجتماع إلى متابعة جهود محافظة أسوان في طرح عدد من مصانع تدوير المخلفات لشركات القطاع الخاص لتطويرها وتشغيلها ، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المستقبلية المطلوب تنفيذها على أرض المحافظة فى مدن أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو ، وتتضمن عدد من المحطات الوسيطة المتنقلة ورفع كفاءة عدد من مصانع تدوير المخلفات ودعم المحافظة بعدد من معدات منظومة النظافة .

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ أسوان عدد من مشروعات التطوير والتجميل الجارية بالمحافظة قبل إستقبال العام الجديد لإظهار وإبراز الوجه الجمالى لأسوان بما يليق بالمكانة السياحية والتاريخية للمحافظة ، وبصفة خاصة جهود أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول من الشوارع والميادين والأحياء السكنية بكافة المراكز والمدن وأعمال التشجير ورفع كفاءة بعض الشوارع ومنظومة الإنارة العامة بما يسهم فى إضفاء مظهر جمالى وحضارى يعكس وجه أسوان أمام المواطنين والزائرين من المصريين والأفواج السياحية الزائرة من مختلف دول العالم.

مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة أسوان

كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2025 / 2026 لدفع وتيرة العمل فى المشروعات المستهدفة فى مجالات تحسين البيئة والتنمية الإقتصادية المحلية ورصف الطرق وتدعيم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية للإنتهاء من المشروعات المستهدفة وبأعلى جودة ودخول تلك المشروعات للخدمة وإستفادة المواطنين منها بمختلف المدن بالمحافظة.

من جانبه أشار محافظ أسوان إلى أن هناك متابعة دورية مستمرة لكافة المشروعات على أرض الواقع وتذليل أى عقبات تواجه أعمال التنفيذ بالتنسيق مع الشركات المنفذة .

كما تطرق اللقاء إلى مراجعة الاستعدادات الخاصة بإطلاق الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والتصدى لكافة أنواع التعديات والمخالفات وذلك فى 10 يناير القادم.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية الإلتزام بالمستهدفات التى تم وضعها لتنفيذها في الموجة القادمة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة والشعب والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتصدى بشكل يومى لأى تعديات في نطاق المراكز والمدن وتقوم بالإزالة الفورية فى المهد لاى تعديات يتم رصدها أو بناء مخالف عبر منظومة المتغيرات المكانية ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ولفت إلى أن سيتم متابعة الموجة القادمة لإزالة التعديات بصورة دورية مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لتحقيق المستهدفة.

وخلال اللقاء حرصت الدكتورة منال عوض على متابعة أخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى تستهدف 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية مدرجة بالمرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1993 مشروع وتتضمن مشروعات إسكان للأسر الأولى بالرعاية ومجمعات خدمات زراعية ونقاط إسعاف ومشروعات تعليمية..