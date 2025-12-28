محافظ أسوان يعرض على وزير الإسكان أبرز التحديات بمياه الشرب والصرف الصحي.. صور

استقبل المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة وتعزيز أوجه التعاون ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، بحضور مسئولى الوزارة ومحافظة أسوان من أجل مواجهة جادة لحل المشاكل المتراكمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى .

وفى مستهل اللقاء رحب المهندس شريف الشربينى ، باللواء دكتور إسماعيل كمال ، مثمناً التعاون بين الوزارة والمحافظة ، وأكد وزير الإسكان على كامل الدعم لمحافظة أسوان من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة أسوان في إطار الرؤية الإستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية بصعيد مصر .

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على توفير عدد من احتياجات المحافظة ، ومستعدون لتقديم مزيد من الدعم لتوفير كافة إحتياجات أهالى أسوان الكرام.

ومن جانبه قدم محافظ أسوان الشكر لوزير الإسكان على عقد الإجتماع لبحث ملفات العمل المشترك ، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إتخاذ العديد من الإجراءات لدفع مستوى خدمة تقديم مياه الشرب فى أسوان وتم حل العديد من المشكلات فى هذا الملف .

التعاون المشترك

هذا فيما تناول الإجتماع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة حيث تم بحث التعاون فيما يخص خط صرف صحى الكرور ، حيث وجه الوزير بالعمل على رصد كافة المشاكل التى تحدث بالخط ووضع الحلول اللازمة لعدم تكرار حدوث المشاكل مرة أخرى من خلال لجنة فنية متخصصة ستقوم بمراجعة الخط بالكامل للوقوف على العيوب الفنية والعمل على معالجتها بشكل علمى ، بجانب سرعة الإنتهاء من محطة صرف صحى المشتل .

كما تناول الإجتماع وضع حلول عاجلة لمشاكل الصرف الصحى بمناطق حى شرق حيث عرض مقترح تطوير ورفع كفاءة محطة صرف صحى الناصرية بطاقة 20 ألف متر مكعب/يوم ، وأيضاً مقترح إنشاء محطة جديدة في منطقة السيل الجديد لإستيعاب التدفقات الزائدة لمياه الصرف الصحي بالمناطق في نطاق خدمة المحطات .

وفى هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربينى ببدء الإجراءات الخاصة برفع كفاءة محطة صرف صحي الناصرية ، وإستعرض وزير الإسكان ومحافظ أسوان موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة" مرحلة أولى" حيث تم التأكيد أن هناك نسب إنجاز متقدمة بالمشروعات بمحافظة أسوان.

وسيتم الإنتهاء منها خلال الفترة القريبة المقبلة ، فيما سيتم العمل فى مشروع إدخال الصرف الصحى لقرى أبو الريش ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .