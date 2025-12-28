قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان: مستعدون لتقديم مزيد من الدعم لتوفير كافة احتياجات أهالي أسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة وتعزيز أوجه التعاون، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة ومحافظة أسوان.


وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، باللواء دكتور إسماعيل كمال، مثمناً التعاون بين الوزارة والمحافظة، ومؤكداً على كامل الدعم لمحافظة أسوان، من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة أسوان، في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية بصعيد مصر، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على توفير عدد من احتياجات المحافظة، ومستعدون لتقديم مزيد من الدعم لتوفير كافة احتياجات أهالي أسوان الكرام.

بحث ملفات العمل المشترك


من جانبه، قدَّم محافظ أسوان، الشكر لوزير الإسكان، على عقد الاجتماع لبحث ملفات العمل المشترك، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ العديد من الإجراءات لدفع مستوى خدمة تقديم مياه الشرب في أسوان وتم حل العديد من المشكلات في هذا الملف.

 مشروعات الصرف الصحي


تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، حيث تم بحث التعاون فيما يخص خط صرف صحي الكرور، حيث وجه الوزير بالعمل على رصد كافة المشاكل التي تحدث بالخط ووضع الحلول اللازمة لعدم حدوث مشاكل مرة أخرى، بجانب سرعة الانتهاء من محطة صرف صحي المشتل.
كما تناول الاجتماع مقترح لتطوير ورفع كفاءة محطة صرف صحي الناصرية بطاقة 20 ألف متر مكعب/يوم، ومقترح إنشاء محطة جديدة في منطقة السيل الجديد، لاستيعاب التدفقات الزائدة لمياه الصرف الصحي بالمناطق في نطاق خدمة المحطات، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني ببدء الإجراءات  الخاصة برفع كفاءة محطة صرف صحي الناصرية.
واستعرض وزير الإسكان ومحافظ أسوان موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة" مرحلة أولى"، حيث تم التأكيد أن هناك نسب إنجاز متقدمة بالمشروعات بمحافظة أسوان، وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القريبة المقبلة.

أحمد كمال
عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

