وزير الإسكان يتفقد أعمال مرافق "بيت الوطن" بالنرجس وتطوير محور التسعين الشمالي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع قطع أراضي بيت الوطن ومحور التسعين الشمالي بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

ورافق الوزير مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والطرق والكهرباء والإنارة، ورفع المخلفات بمشروع بيت الوطن بمنطقة النرجس الجديدة، موجهاً بوضع خطة مضغوط للانتهاء من كافة أعمال الترفيق.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، الأعمال الجاري تنفيذها بمحور التسعين الشمالي من تقاطعه مع طريق القاهرة/السويس وحتى تقاطعه مع محور السادات بطول 5.4 كم.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على الأعمال الجارية لتوسعة المحور وتطوير الطرق والإنارة، ومراحل تنفيذ أعمال الرصف والتنسيق الحضاري للمحاور المتصلة بالمحور، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وربط المحاور الرئيسية بالمدينة.